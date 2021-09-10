CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）公告8月合併營收12.19億元，創單月歷史次高。法人指出，隨著後續車用及消費性CIS元件訂單需求持續成長，同欣電下半年營運將有望繳出優於上半年成績單。

同欣電9日公告8月合併營收達12.19億元、月減2.0％，創單月歷史次高，相較2020年同期明顯成長33.4％。累計2021年前八月合併營收為90.39億元、年成長54.7％，改寫歷史同期新高。

法人指出，同欣電進入第三季後，全面迎來旺季需求，在智慧手機、車用等客戶下單力道轉強情況下，使8月合併營收繳出佳績，預期第三季合併營收將有機會再度攻高，第四季將達到淡季不淡表現，下半年營運將可望優於上半年水準，全年業績年成長逾三成可期。

據了解，市場上先前傳出中國CIS元件廠將砍2022年在晶圓代工廠的投片訂單，恐將連帶影響到同欣電營運，但供應鏈指出，中國CIS元件供給需求仍相當吃緊，且並未主動砍單，反倒是晶圓代工廠削減中國CIS元件投片量，使CIS元件供給緊張狀況未改變，且市場依舊相當暢旺，代表同欣電營運將可望同步持續成長。

事實上，隨著自駕車、安防等終端需求持續成長，使鏡頭用量不斷攀升，從車用市場來看，單是一台汽車最少就需要四個鏡頭以上，使CIS元件用量幾乎呈現倍數成長，且後裝市場的行車紀錄器亦需要搭載鏡頭，因此車用鏡頭市場未來將呈現爆發性成長，讓CIS元件市場持續暢旺。

法人指出，同欣電早已在車用CIS元件市場卡位，且併購勝麗後，更成功手握安森美、豪威等CIS元件大廠訂單，在車用及安防鏡頭需求持續成長之際，同欣電後續接單動能有機會更加強勁。

為了因應後續車用、安防等CIS元件封測需求暴增，同欣電打造的八德新廠已經舉行上樑典禮，預計2022年4月就可取得完工執照，業界預期，最快將有機會下半年陸續開始試產，並在2023年開始擴大貢獻業績成長。

(時報資訊)

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