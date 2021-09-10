驅動IC廠敦泰（3545）公告8月合併營收達21.36億元，再度改寫單月歷史新高。法人預期，敦泰下半年在漲價效益持續發酵帶動下，第三季營運將有機會再度改寫單季歷史新高，第四季有望達到淡季不淡水準，全年獲利將可望挑戰大賺2個股本。

敦泰公告8月合併營收為21.36億元、月成長5.8％，再度改寫單月歷史新高，相較2020年同期大幅成長72.6％。累計2021年前八月合併營收達142.77億元、年成長75.6％，寫下歷史同期新高。

敦泰指出，8月主要受惠於傳統旺季持續加溫，以及平均銷售單價上升的正面幫助。從8月各產品線來看，IDC、觸控IC、驅動IC產品出貨持續維持高檔，指紋辨識產品出貨較7月份微幅增加。展望未來，敦泰持續看好第3季整體營運表現。

法人指出，雖然終端市場屢屢傳出雜音，不過晶圓代工、封測產能吃緊情況依舊，使驅動IC供給依舊呈現供不應求水準，因此敦泰受惠於此，使應用在平板電腦及智慧手機等終端應用的整合觸控暨驅動IC（IDC）出貨表現持續暢旺，帶動營收再締新猷。

整體來看，法人預期，敦泰第三季業績將創歷史新高水準，第四季則有望達淡季不淡表現，下半年業績可望超越上半年表現，全年獲利力拚賺進2個股本，再創歷史新高水準。

展望未來，晶圓代工、封測產能一路滿載到年底，且進入2022年後，產能也未見明顯舒緩跡象，目前各大晶圓代工廠雖然已經啟動擴增產能，不過最快在2022年下半年才會陸續到位，且並非所有增加產能都將提供給驅動IC，因此業者普遍預期，2022年驅動IC市場依舊將保持樂觀態度看待，敦泰亦有望受惠其中。

除此之外，由於電動車、汽車市場持續導入各式電子產品，其中在中控台及儀表板更將使用LCD螢幕，敦泰看好這波趨勢，成功以IDC產品打入全球一線車廠供應鏈，並已經開始量產出貨，後續出貨動能將可望持續成長，替敦泰帶來穩健業績成長動能。

(時報資訊)

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