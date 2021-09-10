戳到海外「房產孤兒」痛點！全球疫情緊繃下，國內不動產科技「PropTech」業者JGB SMART PROPERTY金箍棒智慧物業系統公司提供跨國不動產投資人「零接觸線上簽約及點交點退」的遠距雲端房管系統，挾著「房東神器」開啟跨國房管先河，成軍一年多已取得國內外房源6,000多戶。

金箍棒智慧物業系統公司共同創始人田智娟表示，金融體系興起「FinTech」金融科技，房地產業也掀起「PropTech」浪潮，瞄準每年300~500億海外房地產投資市場，金箍棒智慧物業系統挾「房東神器」雲端代管服務，預計今（10）日與菲律賓BestPro Realty進行線上簽約，提供720度遠端線上看房、簽約、帳務管理、修繕管理到智能設備服務。

田智娟表示，在近年疫情嚴重，海外房產屢見淪為「孤兒」，海外房地產業者面臨員工因封城無法繼續工作、業者歇業關門，中斷海外購屋、帶看；不過，疫情也成為推升「PropTech」熱度的新力道。

七年級生、曾在第一太平戴維斯、旺旺集團上海總部總裁辦公室任職的田智娟，近年才創立新創公司。她表示，金箍棒有五大服務亮點，包括720度的VR房源廣告、零接觸線上簽約及點交點退、帳務自動化和數據報表、修繕管理及進度追蹤、智能設備串接（智慧門鎖、雲端電錶）。房產投資人也能透過金箍棒的雲端系統掌握海外投資近況。

(時報資訊)