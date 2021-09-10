新冠疫情肆虐，全球陷疫苗荒，外電報導，莫德納規劃疫苗生產量將由今年的8-10億劑提高至2022年30億劑，在積極尋求策略聯盟廠商中，由旅美專家楊育民投資的韌力生技（National Resilience），可望為莫德納生產額外劑量的新冠疫苗。

楊育民說，不方便透漏細節。惟外電指出，該合作案可能會為莫德納增加數億劑產量。韌力已規劃在加拿大的工廠生產莫德納 mRNA 新冠疫苗，以供全球分銷。韌力的製程開發速度水漲船高，5月就吸引加拿大政府青睞，由加拿大策略創新基金(Strategi c Innovation Fund)資助1.63億美元，擴張韌力加拿大工廠在mRNA的 生產量能，目標是每年生產1.12億到6.4億劑mRNA疫苗。

韌力是由楊育民和雅琪創投(ARCH Venture Partners)常務董事 Rovert Nelson在今年1月間成立，當時即以首輪募得8億美元資金造成轟動。該公司主要是以製造基因療法 、細胞療法，病毒載體，疫苗、蛋白質、抗體等最新的複雜藥物，解決這些新趨勢藥物生產製造和昂貴藥價的困境。

國發會主委龔明鑫在此次《生技醫藥產業發展條例 》修法過程中即表示是受前羅氏技術營運總裁楊育民啟發，決定大力支持生技業CDMO發展，且台灣過去成功經驗多半在製造，若能強化CDMO，讓生技代工業擴增關鍵產能，補上生技供應鏈最後一塊 拼圖，對台灣生技業產值將大為加分。

楊育民是前台北市長楊金欉的兒子，他日前在BTC會議中指出，新一代細胞治療代工、試劑(rea gents)、質粒(plasmids)和病毒載體(viral vectors)，是疫後可發展的新契機。他預估，只要1億美元的投資，用500公升的生物反應器(b ioreactor)，就可以在台灣建立年產五億劑的產能。

(時報資訊)