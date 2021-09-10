和潤企業為發展綠能新事業與揮軍東南亞分期租賃市場，廣備銀彈厚積實力，9日與日商瑞穗銀行簽下三年期300億日圓聯貸案，寫下最多日本銀行參貸，及日本銀行跨境貸予台資企業最大金額兩大紀錄，凸顯和潤強勁籌資實力。

和潤是台灣汽車分期龍頭，近年業績穩定成長，為籌措營運擴張所需資金，已啟動多次籌資行動。和潤9日與瑞穗銀行簽訂的聯貸案，是今年第四度啟動的籌資計畫。

和潤指出，為求資金來源渠道的多元性，這次特別委由日商瑞穗銀行統籌主辦，原本規畫於日本境內進行當地銀行200億日圓的聯貸籌組，由於和潤強健的財務體質及未來成長性可期，當地銀行參貸踴躍，獲得西日本城市銀行、信金中央金庫銀行、七十七銀行、第四北越銀行、群馬銀行、滋賀銀行、中國銀行、百五銀行、靜岡銀行、千葉銀行、大同生命保險、八十二銀行、野村信託銀行、山陰合同銀行、南都銀行、四國銀行、山梨中央銀行、京葉銀行等，共19家日商金融機構支持，參貸總金額達453億日圓，超額認購率高達227％，全案最終以300億日圓結案。

和潤指出，這次聯貸案締造兩項亮麗紀錄，一是日本當地銀行跨境貸予台資企業中最大金額，二是最多日本當地銀行共同參與的跨境聯貸案，這些當地銀行鮮少參與國際聯貸案，顯見和潤的籌資實力不僅於台灣地區金融圈，於海外地區同樣強勁。和潤指出，此案獲取資金除用於維持現行業務運作外，亦將運用於綠能事業的發展、海外事業布局。和潤董事長劉源森表示，碳中和是國際不可逆的趨勢，發展零碳排、低碳能源是和潤ESG永續經營策略之一，也是商機之一。

今年和潤於董事會轄下設置「ESG永續經營委員會」，讓ESG策略可以更落地，並納入更多元化ESG的發展。另一項ESG重點是成立專責事業部門，發展綠能事業、投資新能源等業務，目前於全台北、中、南皆有簽約太陽能案場。

和潤的事業版圖站穩台灣、大陸後，將籌畫打國際盃進軍東南亞，發展分期租賃事業，資金到位的同時，也與國立科技大學建教合作，培育前進東南亞儲備幹部。

(時報資訊)

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