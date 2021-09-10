眾所矚目的京華城開發案，9日經台北市都市計畫委員會大會審議通過，依基準容積率560％，再加上京華城爭取到的容積獎勵20％、容積移轉30％，合計可獲最高50％的容獎；若接下來都市設計審議委員會通過，京華城最高將可獲得840％容積，朝變身東區頂級辦公園區跨進一大步。

審議多時的京華城一案，北市都市計畫委員會9日公告京華城細部計畫經審議通過。

都委會表示，對於土地所有權人依照都市計畫法程序提出申請予以尊重，但認為相關容積獎勵項目仍應符合公益性、對價性與適法性，因此決議組成專案小組詳細討論後，再提委員會審議。

都委會指出，經3月18日、7月1日召開2次專案小組會議討論，京華城也提出修訂，新訂「韌性城市貢獻獎勵」、「智慧城市貢獻獎勵」、「宜居城市貢獻獎勵」之容積獎勵項目，包括取得綠建築鑽石級或黃金級候選證書並認養復盛公園50年、取得智慧建築鑽石級或黃金級候選證書、提供充電停車位及電池交換設備、取得耐震標章並無償提供800平方公尺公益空間使用權及協助改善吉祥路、東寧路人行空間或興建人行公共陸橋面積達1,000平方公尺等；惟合計獎勵容積不得超過基準容積20％，委員討論後決議通過，至於實際容積獎勵額度，將由都市設計審議委員會審定。

針對外界有人指稱京華城以更改名目來爭取容積獎勵，京華城感到相當委屈，認為是嚴重誤解。

京華城副總阮信囊表示，原本京華城容積率為678.91％，但遭外界誤解為392％，直到107年1月，市府才依監察院糾正公告都市計畫，明定該基地容積率為560％，但實際上延宕12年、迄今公司還求償無門。

此次依都市計畫法等相關法令規定，辦理細部計畫變更，以爭取回復原有權利，作為補救措施，以公益性、對價性之貢獻爭取容積獎勵，合計容積獎勵20％、容積移轉30％，總計建築容積不超過原容積1.5倍，因此具適法性。

京華城表示，若未來獲都市設計審議委員會通過，將改建為4棟頂級辦公大樓，有信心成為台北市新地標。商仲業者指出，目前北市一線A辦依然短缺，此區可與信義計畫區連成一線，若產品規劃完善，有機會挑戰區域新高價。

(時報資訊)