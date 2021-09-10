準系統廠浩鑫（2405）在旗下應用電腦XPC業務持續回溫，加上子公司暄達醫學的高階氣墊床出貨暢旺，挹注8月營收維穩年成長走勢，同時推升今年以來累計營收重返成長正軌。預期隨著強化科技醫療布局的轉型效益逐步發酵，全年營收拚增目標達陣可期。

浩鑫自結8月合併營收1.42億元，月減7.74％、但較去年同期成長32.35％。累計今年前八個月合併營收11.28億元，相較去年同期已轉正、年增0.81％，持續朝全年營收正成長目標前進。

浩鑫指出，儘管今年以來面臨供應鏈缺料及國際運費漲幅、船期時間拉長等挑戰，但在受惠歐美市場需求回溫下，XPC應用電腦中高階產品銷售量亦逐步回溫，同時為8月挹注營收動能。

另旗下暄達醫學亦同步受惠歐美市場對醫療級氣墊床的需求提升，不僅在中高階產品的採購力道增強，英國醫療市場更從加護病房擴大到重症、急性照護住院病房，皆導入高階氣墊床產品，為暄達帶來價量齊揚的成長力道。目前暄達醫療級氣墊床產線近滿載，訂單能見度至第四季，負壓傷口治療機及其周邊耗材亦穩定出貨。

浩鑫於去年起致力於醫學科技多角化布局，除暄達醫學的產品線外，浩鑫自身開發的零接觸智慧防疫機，醫用版方案目前已在國內市場獲得逾30家醫療院所採購導入，浩鑫亦積極搶進商用市場、擴增營業版方案，透過產品模組化設計與彈性客製服務，協助營業商辦場域以符合社交距離、高效率且易於管理的方式進行實聯制登錄、溫度、口罩檢查等流程。

浩鑫表示，將持續強化科技醫療多元布局，提升產品優勢，隨著轉型效益擴大發酵下，持續力拚全年合併營收正成長。

(時報資訊)

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