仁寶（2324）、廣達（2382）營收兩樣情，仁寶8月又突破千億元大關、達1,023.86億元，筆電出貨量則月減20萬台、至470萬台，廣達則受到上海浦東機場貨運航班減班與疫情影響零組件供應下，8月營收僅有847.18億元、月減一成，筆電出貨量下滑至550萬台，不過在季底效應下，仁寶、廣達均表示，9月出貨量可望優於8月。

在單價偏高的商用筆電出貨帶動下，仁寶8月營收為1,023.86億元，創下今年單月第三高，月減5.2％，並比去年同期成長22％，8月筆電出貨量為470萬台，比上個月少了20萬台。

仁寶表示，第三季筆電長短料狀況比起第二季略有改善，整體來說依然缺料，8月筆電出貨量因而比7月下滑，不過也因為下半年客戶訂單由Chromebook、轉為商用筆電與消費性筆電，以商用筆電平均單價一台可以抵得過兩台Chromebook來說，是差不多的出貨量之下仁寶下半年營收優於上半年的主因，仁寶也看好，9月筆電出貨量有機會比8月成長。

而在廣達方面，8月營收僅有847.18億元，比上個月降低10.6％、也比去年同期大減20.1％，意外創下今年單月營收第三低，筆電出貨量僅有550萬台，月減6.78％，累積前八月營收為7,087.05億元，年增4.9％。

廣達表示，8月中下旬上海浦東機場為了因應多名境外貨機作業人員染疫，貨運航班運能大降至三成，空運進口的零組件清關速度也很慢，加上下半年商用筆電與消費性筆電取代Chromebook成為出貨主力，所需零組件因而有所改變，馬來西亞疫情則帶來新的零組件長短料狀況，筆電與伺服器的生產受零組件供應影響、出貨也受到物流的影響。

(時報資訊)

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