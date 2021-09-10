鴻海（2317）轉投資的夏普（Sharp）傳出位於越南胡志明市的相機模組廠受到疫情影響而停工，韓廠LG Innotek意外漁翁得利，新iPhone的相機模組可能七成將由LG Innotek吃下，一早此消息即在市場瘋傳，連一向不評論客戶的夏普也被釣出來發布聲明，強調夏普工廠並非如報導所言的位於胡志明市，而是設在平陽省，且現平陽省工廠仍在正常運作中。

韓媒The Elec近日報導，受到疫情衝擊，夏普越南胡志明工廠遭勒令停工到9月15日為止，訂單將外溢到LG Innotek，由LG Innotek旗下的越南海防廠及南韓龜尾（Gumi）廠接手，以因應轉單需求，從天而降的訂單讓LG Innotek大受惠，市場推估即將問市的iPhone 13新機有七成相機模組將花落LG Innotek。

之所以會有此傳言，法人推估，係因去年歐菲光被踢出蘋果相機模組供應鏈，餘下的訂單改由LG InnoTek和夏普分食，所以當傳出夏普越南廠因疫情生產受阻的消息，市場很直覺的反應就是LG InnoTek將因而受惠。

為了不吃悶虧，夏普9日也針對韓媒的報導做出澄清，夏普指出，夏普工廠並不如報導中所提的在胡志明市，而是在平陽省，雖然越南疫情嚴重，但是現位於平陽省的夏普工廠目前仍在正常運作中，至於與客戶公司相關的訂單問題，夏普強調，因身為供應商一員而不予評論。

雖然夏普已主動發出澄清稿，但股價還是受利空干擾，夏普9日股價以小跌7日圓的1,470日圓開出，盤中一度下殺到1,450日圓，終場小幅回升，以1,460日圓作收，但仍跌幅達到1.15％。

(時報資訊)

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