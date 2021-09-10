根據TrendForce最新「2021全球LED照明市場報告-照明級封裝與照明產品趨勢（2H21）」報告表示，受惠於各國政策推動以及北美醫療和娛樂大麻種植市場批量導入LED植物照明設備，激勵2020年全球植物照明LED市場呈現爆發性成長，此動能將從2020年延伸至2021年，估今年產值可望年增33％，上看3.99億美元。

然而值得注意的是，2021年第三季植物用LED紅光晶片受車用和紅外線LED市場需求排擠而出現短缺，尤其在高階晶片更為明顯。與此同時，電源驅動IC依舊缺貨，植物照明LED終端需求因此受到壓抑。此外，海運船期延宕以及北美打擊室內大麻非法種植戶也影響終端產品出貨表現，使部分LED植物照明廠商開始減緩生產計畫和物料備貨力道。

不過，LED廠商對目前市場情況仍保持樂觀態度，儘管短期內大環境的變化會對市場需求產生不利影響，但認為該情況將在第三季底獲改善。

據TrendForce研究顯示，植物照明LED封裝供應商包括艾邁斯歐司朗（ams-OSRAM）、三星LED、CREE LED、首爾半導體（Seoul Semiconductor）、Lumileds、億光（Everlight）、光寶（LITEON）、天電（Lightning）；植物照明LED晶片供應商包括晶電（Epistar）、三安（San’an）、華燦（HC Semitek）、聯勝（HPO）、光鋐（Epileds）等，多數受惠於植物照明，今年上半年營收皆有亮眼成績。

展望未來，在確保食品安全性的要求下，將透過室內種植農業發展、垂直農場投資興建以縮短食品供應鏈，全球植物照明LED市場規模將持續上升。此外，TrendForce認為，隨著溫室大棚種植主，亦或新興垂直農場種植主等長期導入LED照明設備，且LED燈具成本有望下降的趨勢下，可進一步提升更多室內種植主將傳統產品替換為LED燈具的意願，成為推升未來植物照明LED市場成長的重要關鍵。

(時報資訊)