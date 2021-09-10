NCC規畫5G專網專用頻譜最快2022年釋出，釋出頻段為4.8～4.9GHz。財團法人電信技術中心9日舉辦「5G專網趨勢與智慧工廠應用研討會」，與會的產學界代表一致認為，台灣未來如何孕育出一個強大的SI國家隊，把台灣經驗輸出到海外市場，才是未來台廠的大機會。

NCC正研擬「5G行動寬頻專用電信網路管理辦法」，NCC主委陳耀祥表示，已開放業者申請技術PoC及商用PoB實驗場域，其中，已核准實驗的申請案14件，包括製造業9件，其它則有新創中心、娛樂、通訊研究、醫療相關申請案，而電信業者投入5G垂直應用場域的實驗申請案共87件，涵蓋智慧能源、智慧農業、智慧交通等，透過實驗場域激盪各種創新應用服務及5G商業營運模式。

中華電信行動通信分公司工程處處長江筆表示，企業自建5G企業專網應深思熟慮，畢竟不是製造業的專長，因為除了網路建設、系統及終端採購成本，後續還有維護成本，「喝牛奶何必養一頭牛」，企業不需要自建5G專網，委託中華電信等電信商代建代委5G專網是最好的解決方式。

工研院機械所所長胡竹生認為，以往電信網路架構掌握在少數幾個公司，未來5G專網走開放架構，對於使用者比較有利，但是 開放式架構的場域，資安變成大家最關切的議題，而5G頻寬變大之後，善用運算資源集中將是未來台廠的競爭優勢。

台灣雲端物聯網產業協會副理事長劉瑞隆認為，O-RAN開放架構是台廠未來非常有利的機會，尢其台廠擅長製造，若能設計出相關有競爭力的產品在國際上販售，正是台廠應該積極把握的好機會。

諾基亞大中華區副總裁暨台灣諾基亞通信總經理劉明達表示，3GPP已制定出物聯網低延遲等相關標準，對台灣製造業來說非常有利，尤其每一座5G專網幾乎都需要感應元件，這部份又是台廠所擅長。

勤業眾信會計事務所風險諮詢部門資深執行副總經理林彥良表示，台灣企業自建5G專網勢必面臨是否具備資料及運算能力的專業門檻問題，但反觀SI系統整合商卻能藉機迎來更多機會，台灣若能利用場域孕育出一個強大的SI國家隊，並且把台灣經驗向外輸出國際，將是未來台灣絕佳的機會。

(時報資訊)