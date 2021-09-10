財政部南區國稅局表示，營業人開立電子發票，字軌號碼為應記載事項，如果商家重複開立發票字軌號碼或打錯金額且無法收回錯誤發票，商家應盡快主動向當地國稅局報備並依實際交易資料申報，一年內可享三次內免罰機會。

依統一發票使用辦法第24條規定，商家發票記載事項不實，應收回原發票作廢，另行開立統一發票給買受人，並將誤寫的統一發票註明「作廢」，而且也要在申報當期統一發票明細表中註明。

官員指出，現在不少商家仍用人工輸入字軌號碼且未建立檢核機制，容易發生電子發票字軌號碼重複開立或是嚴重打錯金額情況，不僅自己可能被罰，消費者在兌獎作業也會產生困擾。

但在實務上，除非顧客是常客，否則商家根本無法知悉顧客身分，也難以找到該名顧客。

官員表示，依營業稅法第48條規定，如果商家開錯發票導致發票應記載事項不實，而且未事先通知國稅局，則商家將遭國稅局按發票應載正確銷售額處1％罰鍰，罰鍰金額為1,500元～1.5萬元。

不過，根據我國稅務違章案件減免處罰規定，若店家主動報備更正誤植內容，登錄實際交易資料，而且未經他人檢舉或調查，即可免除營業稅法的罰則，惟一年內僅限三次額度，若一年內有相同違章事實三次以上仍要處罰。

舉例來說，台南有一家知名伴手禮專賣店在今年3月1日銷貨時誤將同一電子發票字軌號碼重複開立給兩位消費者，當商家發現時，顧客早已離開，無法收回作廢重開，因此商家向台南國稅局申請報備，並於申報110年3-4月期營業稅時核實申報該兩張發票銷售額及稅額，因商家已主動報備並依實申報且為今年首次發生，國稅局認定免罰。

(時報資訊)