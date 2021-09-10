依照目前G20共識，全球最低稅負制適用對象為企業集團合併營收達7.5億歐元（約新台幣250億元）。財政部指出，現行台版最低稅負制已涵蓋企業與個人，而且適用範圍比全球版更廣，如企業只要基本所得額超過50萬元就會列入其範圍。

台版最低稅負制企業適用門檻為當年度基本所得額超過50萬元以上，個人適用門檻為當年度境內外各項收入超過670萬元者，相較全球版的7.5億歐元明顯較低。

台版與全球版最低稅負制皆為「補課差額」方式，只有所得稅額低於最低稅負者才會被要求補課差額稅款；反之，如果原本繳納所得稅額較最低稅負更高，則不會被列為課稅對象。

經濟合作暨發展組織（OECD）和G20擬訂的全球版最低稅負制以15％稅率為基準，若跨國企業集團合併營收達標7.5億歐元將列入課稅範圍，該企業只要在特定地區實質稅負低於全球版最低稅負，則必須補繳差額稅款給當地國。

2006年施行的台版個人最低稅負制為當年度海外所得、特定保險給付金逾3,330萬元部分、私募證券投資信託基金的受益憑證交易所得、非現金捐贈金額、證交所得、綜合所得淨額、分開計稅之股利所得等項目都計入基本所得額，減除每人每年670萬元免稅額後，餘額適用20％稅率計為最低稅負，若個人綜所稅負未達最低稅負，則需補繳差額。

至於台版企業最低稅負為企業當年度的證券與期貨交易所得、國際金融業務分行所得、租稅優惠適用免稅所得、智慧財產權研發支出加倍減除金額等合計列入最低稅負制範圍，減除50萬元免稅額，剩下餘額適用基本稅率12％，若企業營所稅負未達最低稅負，同樣要補繳差額。

(時報資訊)