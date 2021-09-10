新冠肺炎疫情從2021年5月大爆發，到這波Delta病毒再起，衝擊國內經濟，但國人刷卡力道不減反增。金管會銀行局副局長林志吉9日指出，前七月國人刷卡金額達1兆7,713億元，較去年同期的1兆7,403億元還多310億元，年增率達1.78％。

7月簽帳金額約3,354億元，較6月的2,153億元增加1,201億元、增幅近56％、創下史上同期次高紀錄，僅次於去年7月的3,626.3億元。

林志吉分析，今年7月刷卡金暴增原因與去年相同，主要是因應疫情、去年與今年所得稅繳稅期限皆展延至6月30日，因而遞延至7月入帳，金管會調查十餘家大型發卡機構，單是刷卡繳稅的簽帳金額就大增1,089億元。

就個別銀行單月簽帳金額來看，2021年7月以中信銀的699.81億元奪冠，占整體國銀7月簽帳額的20.86％、其次為玉山銀的536.5億元、國泰世華銀則以471.01億元拿下第三。

電支方面，因應新電支條例7月上路，金管會整合電子票證和電子支付業務統計，原本悠遊卡、一卡通、愛金卡、遠鑫共四家電子票證併入電支機構，並改稱「儲值卡」，所以原本的五家專營電支機構變成九家及20家兼營電子支付機構（含銀行及郵局）。

截至7月底為止，儲值卡總流通卡數約1億4,178萬張，月增99萬張；7月消費金額約46.2億元，月增6.4億元；儲值總餘額約115.6億元，較6月底減少0.6億元。

電支帳戶方面，截至7月底為止總使用者約1,421萬人，月增32萬人；7月代理收付實質交易款項金額約75.3億元，月增4.5億元；7月辦理國內外小額匯兌金額約55.2億元，月增3.3億元。

林志吉表示，7月辦理國內外小額匯兌業務金額，一卡通約占33億元、街口支付約占20餘億元，即7月電支機構的國內外小額匯兌金額幾乎全數由這兩家貢獻。

(時報資訊)