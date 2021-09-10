中國市場近日成交金額快速攀升的現象，已經引起許多投資人的關注，據統計近期整體A股日均成交已超人民幣1.6兆元，自7月底以來已連續逾30個交易日超過兆元水準。

以流通市值的換手率來看，同樣也呈現交投活絡的上升態勢。不過就指數表現來看，分化持續加劇，並沒有因成交的熱絡而呈現類股齊揚的態勢，短線上2021年上半年表現較好的科創及創業等板塊回落，而較長時間沒有表現的藍籌股反而走揚，盤面上行業輪動加速，資金存量博弈劇烈。

此外從數據上研判，兩融餘額上升，因打房導致炒房資金的流入，以及近期大陸量化交易規模的快速增長都可能是成交額維持高檔的原因。由於目前新能源等熱門股股價處於高位，在機構配置比例已大幅上升後，現階段反而資金傾向於配置低估值的價值股。

在半年報季結束後，隨著政策釋放穩增長的預期，基建、原物料、金融與地產等類股表現強勢，風格呈現高低切換的模式。A股市場走到目前階段，行業表現自然有所分化。

筆者認為，短線上國企龍頭股崛起的背後有幾點原因：首先目前行業和個股估值分化已相當極端，傳統行業和大市值公司處於嚴重低估的狀態；此外流動性寬鬆，在可能持續降準的背景下，對整個藍籌行情的發動有了關鍵的作用；最後中央重提國企改革，並且配合一連串打擊民間大型企業壟斷的政策指導，給相關公司帶來基本預期改善的邏輯。

另外在總經方面，8月份中國國內服務業PMI明顯回落，拖累整體綜合PMI下降，雖背後有疫情反覆以及天災的負面影響，但與此同時，在象徵需求的零售數字亦不如預期下，加大扶持經濟的刺激政策刻不容緩。而8月建築業商務活動指數上升，基建和房地產投資有升溫跡象，搭配專項發債加快的方向，短期基建與政府投資可望快速放大，後續中國國內經濟有望迎來向上修復。

「共同富裕」一詞最近頻繁在中國官方宣傳中出現，象徵中國目前對於中產階級財務困境的現象，就急迫性與重要性上，已上升至國家層級的指導意見，此外回顧先前中國強調內循環的經濟方針，均屬同一脈絡的思維。目前已推出的教育、醫療、網遊等政策，都在這個大框架之下，希望吹響共同富裕的號角。未來相信針對稅務改革，降低貧富差距的一系列措施，都將持續出現。

短線來看，雖對於股市影響較為負面，但在結構上，未來將更傾向於支持底層人民購買力的提升，以實現內循環的加速開展，目前低迷的消費股未來可望迎來新的漲勢，新型態的消費行為也可望創造市值更大的新創公司。

根據IEA預測，在目前情境下2025年全球新能源車銷量可達2,000萬輛，相對去年複合增速為45％，中國占比預測達41％，至2030年總銷量更可達4,000萬輛以上。由於長期趨勢明確，全球EV車的資本投入相當的積極，在關鍵零組件電池上，目前中國廠商已拔得頭籌。

不過現階段大家更關心的可能是最上游的關鍵原材料，包括鈷鋰鎳等，資源的有限性導致價格大幅上升。據統計，2021年第二季鋰、鈷、負極、鋰電池等上市公司淨利潤年增長均超過一倍以上，顯見殷切需求帶動的商機。

在可預見的未來，不但下游的整車廠需要積極爭搶市占率，最上游的稀缺資源，也將進入收購與兼併的商業大戰，新一輪的特殊商品週期展開。就投資層面上，未來我們不僅要緊盯車廠的銷售動態，針對供應鏈的最上游，恐怕也將是投資組合中不可或缺的一部分。

(時報資訊)