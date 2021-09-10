受到近期大陸官方緊盯量化交易影響，博時基金、西部利得基金等17家基金公司，紛紛對旗下量化產品申購募集進行限制。截至8日，共有30檔量化產品暫停大額申購，而部分採用量化投資策略的指數增強型基金也暫停大額申購。

　綜合陸媒報導，量化交易是指借助現代統計學和數學的方法，利用電腦技術來進行交易的證券投資方式。現階段A股市場量化交易日成交額約人民幣（下同）2,000億元，成交占比20％左右。

　滬深兩市9日合計成交值達到1.43兆元，為連續第37個交易日成交值破兆元。與此同時，量化交易助長成交值的現象也引發大陸監管重視。

　大陸證監會主席易會滿6日表示，量化交易、高頻交易在增強市場流動性、提升定價效率的同時，也容易引發有違市場公平等問題。大陸官媒證券時報7日發表文章指出，中性看待量化交易，適時制定監管框架。此外，外媒引述知情人士透露，監管機構在6日當周諮詢一些重量級量化基金關於交易對市場的潛在影響。

　對於部分相關基金暫停申購或暫停募集的原因，市場分析，可能是為了規避基金規模增速過快對投資策略造成影響。以西部利得量化成長A基金為例，截至2021年6月底，該基金規模較年初大增近60％至17.67億元。

(時報資訊)

#大陸 #量化交易 #基金 #停募 #成交值

主要市場指數

紐約道瓊
34879.38 -151.69(0.43%)
05:04
S&P500
4493.28 -20.79(0.46%)
05:04
Nasdaq
15248.25 -38.38(0.25%)
05:16
費半指數
3390.84 +13.15(0.39%)
05:16
日經225
30347.41 +339.22(1.13%)
10:35
南韓KOSPI
3127.74 +13.04(0.42%)
11:06
香港恆生
26096.30 +380.30(1.48%)
11:11
上證指數
3687.73 -5.40(0.15%)
11:11
深圳成指
14692.52 -6.01(0.04%)
11:11
英國FTSE
7024.21 -71.32(1.01%)
09/09
法國CAC
6684.72 +15.83(0.24%)
00:05
德國DAX
15623.15 +12.87(0.08%)
09/09

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