受到近期大陸官方緊盯量化交易影響，博時基金、西部利得基金等17家基金公司，紛紛對旗下量化產品申購募集進行限制。截至8日，共有30檔量化產品暫停大額申購，而部分採用量化投資策略的指數增強型基金也暫停大額申購。

綜合陸媒報導，量化交易是指借助現代統計學和數學的方法，利用電腦技術來進行交易的證券投資方式。現階段A股市場量化交易日成交額約人民幣（下同）2,000億元，成交占比20％左右。

滬深兩市9日合計成交值達到1.43兆元，為連續第37個交易日成交值破兆元。與此同時，量化交易助長成交值的現象也引發大陸監管重視。

大陸證監會主席易會滿6日表示，量化交易、高頻交易在增強市場流動性、提升定價效率的同時，也容易引發有違市場公平等問題。大陸官媒證券時報7日發表文章指出，中性看待量化交易，適時制定監管框架。此外，外媒引述知情人士透露，監管機構在6日當周諮詢一些重量級量化基金關於交易對市場的潛在影響。

對於部分相關基金暫停申購或暫停募集的原因，市場分析，可能是為了規避基金規模增速過快對投資策略造成影響。以西部利得量化成長A基金為例，截至2021年6月底，該基金規模較年初大增近60％至17.67億元。

(時報資訊)