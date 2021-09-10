韓國車企現代汽車（Hyundai）傳因產能利用率不高等問題，將旗下在中國合資公司北京現代的第二家工廠掛牌出售，市場盛傳9月1日完成註冊的小米汽車及其他大陸車企，正針對收購事宜進行洽談。

綜合陸媒報導，北京現代稍早已將北京第一工廠出售給大陸「造車新勢力」之一的理想汽車，理想計畫投入人民幣（下同）60億元對工廠進行改造，而北京現代的第二工廠也將由大陸本土新能源車企接手，潛在收購者包括近期備受市場關注的小米汽車。

小米汽車日前完成工商註冊，但公司暫未透露將自建新工廠、收購改建其他車企工廠或以代工模式進行生產。報導分析，透過併購改建現有車企工廠將可獲得現成造車品質，且工廠可於更短時間內投產，先前亦有消息傳出，小米有意收購寶沃汽車工廠。

北京現代原先在大陸共有北京順義第一、第二、第三工廠以及滄州工廠、重慶工廠等五大乘用車生產基地，合計年產能達165萬輛，其中，第二工廠主要生產Sonata、Avante和Tucson等車型。

自2017年來，北京現代不敵市場考驗，產銷大幅下滑，2020年品牌總銷量僅50.2萬輛，2021年上半年的批發銷量更下探19.4萬輛。此外，北京現代2020年的產能利用率僅30.4％，閒置產能達115萬輛，2021上半年產能利用率再降至23.5％。

(時報資訊)