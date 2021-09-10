大陸鋰離子電池負極材料供應商：貝特瑞9日盤中總市值突破人民幣（下同）700億元大關，成為新三板精選層首家市值700億的公司。截至9日收盤，2021年以來，貝特瑞股價累計飆漲246％。

貝瑞特官網顯示，貝瑞特於2000年在深圳市成立，主要的產品包括天然石墨負極材料、人造石墨負極材料等鋰離子電池正負極材料。歷經多年的發展，貝瑞特於2020年成功晉級新三板精選層。

自大陸高層2日宣布將以現有的新三板精選層為基礎，設立北京證券交易所以來，新三板精選層部分個股連日大漲。

其中，包括貝特瑞，該股9日盤中大漲4.43％來到148.08元，隨後漲幅收窄，終場收漲0.14％至142元，為連續第九個交易日上漲，最新的總市值為689.25億元。

華爾街見聞報導，貝特瑞2021年上半年業績亮眼，營收年增168.83％至42.07億元，淨利年增232.45％至7.3億元。貝特瑞表示，主因是2021年上半年新能源汽車需求增長，帶動鋰離子電池及材料行業快速發展，因此產品產銷量增長，收入及成本也相應增長。

券商東北證券指出，貝特瑞矽碳負極技術積累深厚，保持行業領先，目前已向日本松下集團、三星SDI量產出貨，同時在大陸市占率遙遙領先。該公司負極材料成本優勢凸顯，盈利能力高於行業水準。預計貝特瑞2021年至2023年淨利逐年成長，分別為13.85億元、22.48億元、29.54億元。

不過，陸媒中國網財經則對貝瑞特的含金量提出質疑。報導指出，在梳理貝瑞特2016年以來的在建工程專案時，發現2020年年報中該公司的一個在建工程專案，竟比2020年上半年的進度倒退，一個在建專案投入資金後，工程進度卻停滯不前，令人不解。

(時報資訊)