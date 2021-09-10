大陸官方重手整頓遊戲產業與網路企業時，投資人卻在市場上反向而行，追捧當前最夯的元宇宙（Metaverse）概念股，為遏制該現象，官媒證券時報9日在頭版撰文批評，投資並非虛擬遊戲，呼籲不要盲目追捧元宇宙這種虛幻概念。

紅遍全球的元宇宙概念近日在陸股連日大漲，直至8日包括中青寶、湯姆貓、順網科技、盛天網絡等概念股收漲20％漲停。但在8日晚傳出遊戲巨頭被約談，以及9日官媒出手降溫後，9日部分元宇宙概念股轉大跌，佳創視訊、天舟文化、超圖軟件等跌幅逾10％。

證券時報9日發表名為「投資不是虛擬遊戲，盲目追捧元宇宙不可取」的評論，抨擊元宇宙與當前投資風氣，認為外界賦予元宇宙如網際網路的新型態、真實與虛擬世界交錯等科幻新潮定義，使其在市場上有炒作空間。

文章強調，元宇宙是1992年時小說裡出現的概念，如今5G、VR、AI、區塊鏈等技術雖理論上能支撐元宇宙概念，但實際上各項技術大多還處於初步、未互相連接的狀態，元宇宙僅處萌芽階段，離實踐還有非常遠的距離。而投資畢竟不是元宇宙虛擬世界的遊戲，盲目投入虛幻概念，最終受傷的只是自己錢包。

近日陸股元宇宙代表標的也紛紛做出回應，連拉漲停的中青寶表示，元宇宙是巨大概念，該公司只處於初步探索階段。湯姆貓則收到深交所關注函，要求說明公司業務與元宇宙關聯性。

但在產業界，不僅陸股上市公司，大陸科技巨頭顯然對元宇宙商機也有許多想法，字節跳動日前收購VR硬體一哥Pico，騰訊也接連註冊「王者元宇宙」和「天美元宇宙」等商標，市場看好這些有強大社交與遊戲能力的企業，有望在未來元宇宙世界中取得一席之地。

(時報資訊)