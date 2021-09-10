大陸對遊戲產業的整頓一波接一波。在大陸相關單位8日約談當地遊戲雙巨頭後，讓市場猜測整頓遊戲產業的方向，不僅是未成年人這麼簡單，9日又傳官方在約談中警告將再次凍結遊戲版號審批的消息，重挫騰訊與網易等遊戲族群股價。

新華社8日晚公布，多部門8日約談騰訊、網易等遊戲企業，使網易美股8日低迷、收盤跌5.2％，準備大力投入遊戲業務的嗶哩嗶哩則大跌5.9％。

低氣壓9日持續籠罩港股陸企遊戲股表現，加上尾盤傳出暫停審批遊戲版號消息，股價再承壓，網易收盤重跌11％、騰訊大跌8.5％、嗶哩嗶哩重挫8.9％。

南華早報9日下午引述知情人士說法，其實大陸國家新聞出版署已凍結遊戲版號審批，並在8日約談會議上向騰訊與網易等企業方透露會持續暫停流程，用減少新遊戲數量的方式來化解當前國家面臨的巨大難題「遊戲成癮」。

知情人士指出，2021上半年批准新遊戲的狀況有點太過激進，目前尚不知道會凍結多長的時間。在2018年3月，大陸一度凍結遊戲版號審批長達9個月。

新華社8日晚所公布的約談內容，並未提及凍結版號審批。但此項措施有跡可循，新聞出版署在8月並沒有公布任何遊戲通過審批的資訊，這是2018年底解除上一波版號凍結後，首次未有月度資訊。

約談之後，騰訊連忙在9日宣布，萬眾矚目的英雄聯盟手遊延後至大陸「十一」假期後才推出。這款被玩家盼望已久的遊戲早在2月通過審批，原計畫9月15日推出，但受限政策風向以及「十一」遊戲潮，騰訊顯然想讓這款遊戲更低調上市。

騰訊的動作反映出不少通過審批的遊戲仍會受到衝擊，2021至今大陸審批通過逾750款遊戲，仍維持2018年底解凍之後的高過審數量。上一次凍結版號重挫中小開發商，2018、2019兩年平均每天有逾38家遊戲公司倒閉。

值得注意的是，此次受影響的將不限於中小廠商，整頓矛頭顯然指向遊戲雙巨頭，約談內容雖圍繞未成年人遊戲時長和遊戲內容，但提到要防止過度集中與壟斷，加上當前整頓網企巨頭的背景，很可能在遊戲時長與風氣的整頓之後，遊戲反壟斷會是下一波重點。

(時報資訊)