陸港「跨境理財通」即將啟動。港媒指出，香港特首林鄭月娥將在10日下午主持「跨境理財通」啟動儀式，北京、廣州也會透過視訊方式參與。不過理財通正式開通時間，仍須待大陸官方公布修訂後的業務試點細則後方能落實，預計最快11月正式上路。

人民網報導，中國人民銀行副行長、國家外管局局長潘功勝9日在國新辦記者會上搶先預告，「跨境理財通」和債券「南向通」兩個項目將於近日正式啟動，以擴大港澳與大陸間的市場互聯互通。

香港信報報導，預期相關細則很快就會公布，細則公布30日後理財通生效，屆時金融機構可向香港金管局提出「跨境理財通」業務申請，預估最快11月產品可正式上路交易。從「粵港澳大灣區發展規劃綱要」提出「跨境理財通」，多家銀行表示已就開通相關業務準備就緒。

報導指出，香港恒生投資產品及顧問業務主管李佩珊7日表示，開通工作已準備好，未來還將增聘500人以加強財富管理及跨境理財業務的競爭力。中銀香港個人數字銀行產品部副總經理周國昌則表示，為便利民眾投資，中銀已準備好推出遠距開戶服務，也會推出更多以人民幣計價的金融商品。

香港投資基金公會行政總裁黃王慈明則表示，跨境理財通有助更多大灣區資金流入香港，不僅擴大人民幣資金池，風險管理工具及流動性會持續增長。她指，大灣區投資者傾向以人民幣進行投資，相信機構也會提供人民幣類別的相關產品，以應對市場龐大需求。

(時報資訊)