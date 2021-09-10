兩岸產經交流合作重要平台的「兩岸企業家峰會」，台灣方面9日推選前行政院長、華聚產業共同標準推動基金會顧問劉兆玄為新任理事長。副理事長方面打破慣例，由前經濟部長、峰會祕書長陳瑞隆，以及鴻海集團創辦人郭台銘接任，形成兩席副理事長。

2013年7月成立的「兩岸企業家峰會」，台灣方面由前副總統蕭萬長擔任創會理事長，任期一屆四年。經連任後，原本蕭萬長與原副理事長邱正雄今年7月底任期屆滿，但因疫情干擾，會員代表大會延期至9日舉行，並由新任的35位理事推選劉兆玄接任新理事長。

值得注意的是，按照大會章程，副理事長由理事長提名聘任，劉兆玄就任後立刻推舉郭台銘擔任副理事長。劉兆玄表示，郭台銘在兩岸台商圈影響力大、人脈深廣，對於峰會業務推動和兩岸交流合作將帶來正面助益。

「兩岸企業家峰會」大陸方面自2018年7月換屆後，目前由前中共中央政治局委員、前北京市委書記郭金龍擔任理事長、前國家發改委主任張平為副理事長。台灣方面新任副理事長陳瑞隆表示，接下來重頭戲將是年底前兩岸企業家峰會的第八次年會，今年由陸方主辦，時間上應以12月比較充裕，可能在南京比照去年以視訊方式舉辦。

近年兩岸企業家峰會推動兩岸產業合作的主要成果，包括促成台積電在南京建立12吋晶圓廠，推動兩岸石化業者在福建古雷設立石化煉化一體化專區等。9日選後峰會台灣方面強調，今後將繼續強化現有的組織功能，擴大和深化推動各項重要工作，為台灣企業界在大陸尋求更大的合作空間和具體商機。

(時報資訊)