大陸9日公布8月生產者物價指數（PPI）年增幅9.5％，創13年新高，分析認為，PPI年內將保持高位，同時貨幣政策將保持穩健，中國人民銀行預計主要通過再貸款、公開市場操作來維持市場流動性的合理充裕，短期內降準機率縮小。

中原銀行首席經濟學家王軍表示，PPI一山更比一山高，年增幅再創高點並不令人意外，主要受大宗商品持續上漲影響，特別是生產資料價格指數上揚明顯，如煤炭價格以及原油、天然氣和煤炭產業鏈的下游行業價格，其背後一方面反映了大陸國內需求依然旺盛，另一方面說明供給約束未得到有效緩解。

王軍表示，預計後續工業品價格很大機率仍將在高位徘徊，工業品通膨格局仍在強化而不是緩解。

江海證券首席經濟學家屈慶表示，食品拉低了消費者物價指數（CPI），但核心CPI並不低，這說明高位的PPI正在傳導給CPI。預計未來CPI會繼續上揚，PPI年內保持高位。

政策方面，交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉認為，貨幣政策將維持穩健，主要通過再貸款、公開市場操作來維持市場流動性的合理充裕，降準機率下降。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩表示，數據顯示CPI低位，PPI卻持續攀高，政策上較難施展，因為一方面需要刺激需求，另一方面又擔心刺激需求後又推高上游價格，尤其是刺激基建投資的政策。

(時報資訊)