面對需求強勁增長，供給卻不足的雙重作用下，2021年以來大陸煤炭價格持續飆升。近日隨著煤炭企業庫存持續下降，進口量未能提升的背景下，相關股票、期貨、指數盡數上演「煤超瘋」行情。 東方財富網報導，9月以來大陸國內煤炭期貨價格持續上漲，以9日來說，動力煤主力期貨合約盤中一度上漲逾4％，最高至每公噸人民幣（下同）1,009元，這也是該期貨上市交易以來首次突破千元大關。此外，秦皇島5,500大卡動力煤價格自夏季以來快速上揚，6月初到8月底價格已上漲15％。

大陸火力發電占比仍逾60％，煤炭為主要能源，但2021年以來供需不均的情況遲遲未能改善。供給方面，官方「減碳」政策要求下，煤炭企業產能已受到限制，煤礦事故導致的停產以及7月份的洪災亦加劇減產情況。另一方面，2021年的煤炭進口量大幅低於往年水準，大陸海關總署資料顯示，1～8月累計進口煤及褐煤19,768.8萬噸，年減10.3％。

反觀需求面，大陸經濟活動自疫情中迅速回升，帶動全社會用電量攀升，2021年前7月累計用電量增速高達15.6％，即使與疫情前的2019年同期相比，仍增長15.8％，加上煤炭冬季需求高峰即將來臨，煤炭需求旺盛。供需持續失衡背景下，「煤超瘋」高燒不退的情況短期難解。大陸官方也注意到包含煤炭等大宗商品價格居高不下的情形。發改委在7月中旬就曾宣布，擬投放1千萬噸煤炭儲備，以平抑市場價格，當時煤炭價格一度回跌。

隨著近期煤炭價格再度狂飆，產煤重鎮陝西省榆林市6日率先宣布「抑制煤炭價格百日行動」，以解決煤價不合理上漲問題。

(時報資訊)