知名瑜珈服品牌Lululemon（露露樂蒙）公布，拜實體店購物回溫、電商需求依舊強勁所賜，本會計年度第二季（6到8月）營收、獲利超出分析師預期，並且看好今年度收入可提前達到2023年目標。不過這家運動服飾集團也提到，目前面臨供應鏈瓶頸的負面影響。

受到業績告捷激勵，Lululemon周四早盤股價大漲逾13％，達433.40美元，刷新盤中高價紀錄。

Lululemon上季淨利由去年同期的8,680萬美元勁升至2.081億美元，每股盈餘達1.59美元，不計一次項目的每股盈餘為1.65美元，優於路孚特調查分析師估的1.19美元。至於營收，上季大增61％至14.5億美元，超越市場預估的13.4億美元。

展望本季，Lululemon預期營收介於14億到14.3億美元，經調整的每股盈餘介於1.33到1.38美元。此外，全年營收預料介於61.9億到62.6億美元，經調整每股盈餘在7.38到7.48美元之間。無論是本季或全年財測，全都超出分析師的預期。

該公司對第三季與2021財年的財測皆優於預期，樂觀看待需求動能。根據目前預估，Lululemon今年度就可達成2023年的營收目標，比原訂時間提前兩年。

財務長法蘭克（Meghan Frank）指出，「我們第二季業績是受到產品強勁需求、門市銷售提升、電商表現持續強勁的帶動。」

由銷售來看，這家以女性瑜珈服起家的運動用品業者，男性運動服買氣也相當旺盛。 Lululemon預料，今年度男性部門銷售將增長一倍。以兩年期為基準，該公司女性事業成長26％，男性事業則勁揚31％。

Lululemon表示，該公司財測尚未將疫情可能的影響納入考量，坦言目前仍面臨供應鏈吃緊情況。港口堵塞、海運貨櫃與貨車司機短缺等因素，使得整體產業的零售庫存出現缺口。該公司指出，目前以生產秋季重點產品為第一優先，並且更多利用空運以舒緩供應壓力與瓶頸。

(時報資訊)