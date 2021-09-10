丹麥航運巨擘馬士基（Maersk）宣布投資加州綠色燃料新創公司WasteFuel，藉此「開發美洲和亞洲的綠色生質甲醇產能」。此次馬士基注資，也是WasteFuel在獲巴菲特青睞後又迎來一家重量級投資者。

WasteFuel總部位於加州，主要研發農業與都市廢棄物轉換為燃料。

身為全球航運龍頭的馬士基指出，該投資將使WasteFuel開發生質精煉技術，「從不可回收的廢棄物生產永續燃料」。馬士基透過旗下創投事業Maersk Growth進行投資，但未揭露金額。

根據協議，馬士基去碳部門主管克利斯汀辛（Morten Bo Christiansen）將加入WasteFuel董事會。

克利斯汀辛表示，「我們瞭解到要取得充足的綠色燃料以供應我們甲醇燃料船將是一大挑戰，這需要全球大規模的量產」。他強調，合作與結盟是該公司「擴大永續燃料產能與分配的關鍵」。

今年2月股神巴菲特執掌的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）透過私人飛機事業NetJets向WasteFuel進行重大投資。當時NetJets並承諾，未來十年將向WasteFuel購買至少1億加侖的永續飛機燃料。

海運業產生的環境足跡相當可觀。據國際能源總署（IEA）資料，2019年國際海運約占全球能源相關二氧化碳排放的2％。

環保燃料已是馬士基未來的發展重點。上月該公司公布旗下「全球第一艘使用碳中立燃料的貨櫃船」已取得綠色電力甲醇的供應，另還表示已訂購八艘大型採用碳中和燃料的海運貨櫃船。

近年來已出現運輸業使用環保生質燃料的案例。例如，英國在2014年推出往返布里斯托機場與巴斯之間的環保巴士，就是使用由污水、廚餘和其他商業廢棄液體所製造的生質燃料。

(時報資訊)