輝達（Nvidia）8日向歐盟反壟斷監管機構提出申請，請求批准該公司斥資540億美元收購英國晶片設計公司安謀（ARM）的交易。歐盟將在10月13日做出裁決。

輝達於聲明中表示：「我們正配合歐盟主管機關進行審查，期待與歐盟執委會溝通並化解相關疑慮。這項交易不僅對安謀有利，也將造福安謀晶片技術授權對象、有利市場競爭並促進晶片產業發展。」

歐盟執委會官網顯示，歐盟反壟斷監管機構將在輝達提出申請後展開為期25天的初步調查，預計10月13日做出裁決。

外媒近日也引述消息報導，歐盟內部對這項收購案的反對聲浪與日俱增，恐怕會要求輝達做出更多讓步。假設輝達無法滿足歐盟提出的讓步條件，歐盟將展開長達四個月的全面調查。

但是，最好的情況下，歐盟亦可能無條件批准輝達收購安謀。

輝達去年宣布收購安謀後，隨即在晶片產業投下震撼彈，主因是全球絕大多數智慧型手機及眾多電子裝置都採用安謀晶片設計，令業界擔心安謀落入輝達手中將使輝達壟斷市場。

日本軟體銀行旗下的安謀雖不自行生產晶片，但其晶片設計廣泛應用在人工智慧、量子運算及5G網路通訊等重要領域，包括高通、三星電子、微軟、博通、聯發科及蘋果等科技大廠都向高通購買晶片設計授權。

儘管輝達一再強調收購交易完成後將維持安謀獨立營運，依舊引來高通、三星、微軟及蘋果不滿，擔心安謀將從此失去中立。

英國競爭及市場管理局（CMA）也表示，輝達收購安謀可能阻礙市場競爭，且不排除以威脅國安為由駁回這項收購案。

輝達先前預期在明年初完成收購交易，但若歐盟在10月決定展開全面調查，勢必拖延交易時程，更何況除了歐盟之外，英國、中國及美國主管機關也可能阻礙這項收購案。

假設輝達在明年9月前還未完成交易，必須向軟體銀行支付12.5億美元違約金。

(時報資訊)