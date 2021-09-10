美國拜登政府8日承諾嚴格管控肉價上漲，對於平抑物價展現更強硬的立場。白宮官員批評指出，肉品包裝商趁著疫情期間需求升高之際牟取暴利，連帶損害農牧業者與消費者利益。

白宮周三表態採取行動「打擊非法定價」、嚴格執行反托拉斯法律，並致力於提升肉品處理業透明度。

拜登政府也將從紓困計畫中撥款14億美元，幫助受疫情重創的小型肉品商與勞工，希望創造更公平的食品供應鏈。

白宮國家經濟委員會（NEC）主委狄斯（Brian Deese）與兩位幕僚周三於官方部落格寫道，美國家庭近日面臨食品價格上漲，其中半數漲幅來自於牛肉、豬肉與雞肉，原因除了消費者需求增加外，另一因素在於市場缺乏競爭。

狄斯表示：「肉品包裝商靠疫情賺取暴利，這些企業漲價導致物價上揚，不僅傷害在超市購物的消費者，也未嘉惠真正從事生產的農牧業者。」

自2020年12月以來，牛肉、豬肉與雞肉價格分別上漲14％、12.1 ％與6.6％。據美國農業部（USDA）數據顯示，四大肉品包裝商掌握這三項產品55％～85％市佔率。

這四大巨頭分別是：跨國大宗商品交易商嘉吉（Cargill）、美國最大肉類供應商泰森食品（Tyson Foods）、全球最大肉品商JBS，以及巴西牛肉生產商Marfrig旗下的National Beef Packing公司。

這四間公司壟斷肉品供應鏈，他們於疫情期間調高肉品售價，但進貨價格調整有限，獲利因此創下歷史新高。簡言之，這些肉品包裝商大賺疫情財。

(時報資訊)