根據美國聯準會（Fed）9日發布的最新褐皮書報告顯示，受到Delta變種病毒、供應鏈瓶頸，以及勞工短缺影響，美國7、8月經濟活動略為放緩，降至溫和。此外，美國上周初領失業救濟人數降至疫情爆發以來新低紀錄。

美國勞工部同日公布，截至9月4日止的當周，初領失業救濟人數較前周減少3.5萬人，經季調後降至31萬人，創下2020年3月新冠肺炎疫情爆發以來最低水準，並優於經濟學家預期的33.5萬人。較能反映勞動市場現況的四周移動平均數降至33.95萬人，亦創下新低紀錄。

褐皮書報告顯示，「在7月初至8月間經濟成長腳步略為下滑至溫和。」美國多數地區民眾憂心Delta病毒擴散而減少外食和出遊，是7、8月經濟活動降溫的主因。

此外，聯準會指出，部分產業持續受到供應鏈中斷與人力不足困擾，汽車銷售又格外疲弱，原因是車用晶片大缺貨造成汽車庫存萎縮。

褐皮書彙整聯準會轄下12家聯邦準備銀行蒐集的景氣資訊，調查期間至8月底止。褐皮書是聯準會在9月21與22日召開例會的決策討論依據之一。

最新報告顯示，所有轄區呈報就業增加，不過各地區力道不一。調查發現，人力短缺促使雇主提高薪資吸引人才，美國中西部與西部地區便是如此。聯準會指出，部分雇主更常利用加薪、獎金和彈性工時，來吸引與保留人力。至於急速躥升的通膨，半數轄區回報物價升幅「強勁」。

(時報資訊)