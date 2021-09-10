英國下議院周三表決通過首相強生所提的加稅案，國家保險稅與股利所得稅率分別調高1.25個百分點，初估每年可為國庫多進帳120億英鎊，以填補日漸擴大的健保與社會福利財政窟窿。根據財政研究所（IFS），英國稅負將達到史上最高。

由於提案違背強生選前保證不加稅的承諾，加上直至周二才公布完整方案內容，強生所屬的保守黨議員傳出反彈，但最後表決時仍以319票贊成248票反對通過加稅案。保守黨議員有5人投反對票，另有37人棄權。

根據加稅案，勞工與雇主繳納的國家保險所得稅率將分別調高1.25個百分點，股利所得稅同步調高1.25個百分點。

按照目前制度，所得在9,564到50,268英鎊之間的國家保險稅率為12％，超出50,268英鎊部份的稅率則僅2％。

政府初估，加稅後國庫稅收每年可額外進帳120億英鎊（170億美元）。

強生表示，加稅後未來三年估計總共將增加360億英鎊的稅收，其中大多數資金將於於處理國家健保系統因新冠疫情造成病患等候治療的壅塞問題。

此外，約有54億英鎊會用於社福計畫的改革。由於人口老化，英國社福支出，未來20年估計將跳漲一倍。

英國政治圈多年來都在找尋支應社福計畫財源的方法，但不論是保守黨還是工黨執政後都迴避處理此一問題，主要原因是怕選民反彈。

(時報資訊)