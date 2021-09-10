ESG概念與淨零碳排漸成國際主流，正當輿論討論著全球經濟是否正經歷「去物質化」的時刻，實體產品也正在被資料數據取代，而這些數據正擁有相對小的生態足跡。最近的疫情更加速了此趨勢，愈來愈多的企業改在線上營運，大家的生活和工作也都更依賴數位服務。

然而，「線上」不等於「零碳排」。事實上，儲存、移動、處理和分析這些數位服務的數據都需要能源。龐大的雲端運算服務、數以億計的串流媒體也需要依賴「資料中心」來提供服務，因此，資料中心便成為近期氣候變遷的討論中，大受關注的能源消耗來源。耶魯大學的報告指出，全球的資料流量正以每四年增加一倍以上快速成長，且目前世界上最大的資料中心的耗電量，相當於一座百萬人口的城市。

雖有不少國家承諾未來幾十年內會實現淨零排放，但國際能源署（IEA）表示，即使各國政府的承諾都完全兌現，仍遠遠不及「2050年前將全球與能源相關的二氧化碳排放量淨零，並讓全球氣溫上升幅度控制在1.5°C之內」的目標，這也意味著，企業應更積極地落實減碳政策。

全球能源數據機構Enerdata 的報告顯示，2030年資訊和傳播產業將佔全球電力消耗的20％。即便如此，近期的研究指出，儘管資料中心需求增加，其占全球能源使用量的比例卻沒有太大的變化，部分原因其實來自IT與高效伺服器架構的創新。另一方面，主要的雲端服務供應商、串流服務以及提供支援的硬體公司等，也都開始致力減少碳足跡，並削減資料中心的營運成本，因此未來影響力值得期待。

為實現2050年淨碳排零的願景，我們建議，擁有資料中心的企業應盡快將IT基礎建設納入ESG 計劃中，並透過下列兩大面向推動創新：

一、重新思考產品與解決方案的架構。

伺服器硬體更新升級之後，舊系統會被停用並成為廢棄物，也就是俗稱的電子垃圾。聯合國發布的《2020年全球電子廢棄物監測》報告指出，光是2019年，全球就產生了5,360萬噸的電子垃圾，創下新高，且其中只有 17.4％被正確的收集與回收。正因如此，未來勢必得做出更大的努力以鼓勵「產品的模組化」。

舉例來說，現在有些技術領導者採用更高效的伺服器架構，此架構不但能夠共享電源與散熱風扇，同時也允許機器更新或維修時，可以只更換單個或獨立的零件。這樣的成就是通過生產過程模組化實現的，以利組件彼此連接、共享能源，以減少資源浪費。

二、採用最創新且高性能的技術。

「虛擬化」等軟體技術也有助於讓伺服器在更高的溫度下，執行多個應用程式。資料中心裡，伺服器和冷卻系統通常佔用了最多的能源消耗量。不過，近年的「綠色技術」有助於應對這些挑戰。舉例來說，如使用自然風、液體冷卻等更節能的散熱方法，便可降低資料中心的冷氣使用量；發展邊緣與雲端運算，讓資料不需經長途傳輸即可就近在裝置上處理、儲存並上傳至雲端，進一步減少大型資料中心的能耗。

環境與收益不再是背道而馳的兩件事，只要選擇對的IT基礎建設，企業也可以在保護地球的同時，發揮最大的投資效益。

(時報資訊)