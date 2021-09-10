內線交易是重罪，多數人都知道。如內線交易罪構成，且不法獲利不到1億元，刑度是3年以上10年以下有期徒刑。如果獲利1億元以上，就是7年以上15年以下，套句白話，「低消」是7年刑期。但內線獲利如何計算？社會矚目之內線案例常有爭執，是法律程序中律師與檢方論戰之所在。

為解決這困擾已久之爭議，最高法院刑事大法庭110年5月19日最終裁判認為，內線交易罪之利得應分為已實現、未實現。前者以實際所得法計算；後者以擬制所得法計算，且均應扣除手續費等稅費成本。希望能藉此齊一見解，解決長久紛擾。

事實上，大法庭前述裁定前，最高法院對於下級法院以「實際所得法」或「擬制所得法」計算不法獲利的判決，或者認為於法並無不合，或者指示高等法院應採「關聯所得法1」，糾結難解。而所謂「關聯所得法」，最高法院在台開案之判決原認為，計算內線交易利益，必須該股票價格之變動與該重大消息之公開，其間有相當之關聯者為必要。按關聯所得法雖然言之成理，但其計算，頗為複雜，且多倚重財務分析專家的參與，而不同專家往往又得出相當分歧的結論，且委託進行鑑識會計（forensic accounting）成本又貴，實務上難度高。

大法庭提案原擬採分割適用法，即以在消息公開後10個營業日內有否交易，分割適用實際所得法與擬制所得法。筆者為本案大法庭選任之專家學者，曾以書面及於言詞辯論時到場陳述法律意見。筆者指出內線交易犯罪行為的成立，並非均在消息公開後10個營業日內再行賣出（或買入）；相反的，在重大消息明確（成立）後買進（或賣出）、消息公開「前」賣出（或買進），亦均會成立內線交易的罪責。因此，分割適用法顯然不周全。學理上，行為人因內線交易而實際實現的利得均應屬「實際所得法」之範疇。

換言之，即不管何時出售（或買進），均以其實際所得加以計算；至於未賣部分，才以擬制所得法計算。這一標準明確而且符合我國法律的文義及立法旨意，最高法院最後參採本人意見，敬佩最高法院並深感榮幸。

可能有人會問：如以大法庭裁定方法計算，是否會造成不法利益一直浮動不確定？筆者認為：計算上可能產生的浮動是當然的結果，蓋為貼近行為人之實際所得，如在事實審言詞辯論結束前（含第一、二審及更審）有再賣出行為（或利空先賣出之再買入行為），均應以當時最後實際交易的金額為準。而當第三審法律審駁回上訴時，則應以原第二審或更審中所實際交易的金額總數為準。另外，恐也有人擔心浮動計算的結果是否會讓被告為求獲得較低之刑期，故意賣低價？這是有可能的情形，但從本法禁止內線交易之目的而論，賣低價獲利少，也是一種懲罰，更有教示、嚇止之作用，故不必特別強調故意低賣的迴避刑責問題。

另在非常特殊之例外事件，市場價格可能已失真，堅持10個營業日收盤平均價格為擬制計算時點，難稱公平。以最近新冠肺炎肆虐全球為例，國內外交易市場均曾一日波動指數達千點之情形發生，故如遇此類特殊之「經濟或非經濟因素」事件，應容許被告舉證或法院依職權調整計算基準，以求公允。

不要忘記此處計算不法利得之目的在於法定刑的確認，這部分對被告權益的影響重大，基於人權必須慎重考慮。而且，內線利益之計算方法最好應以法律明文，以符合嚴格的罪刑法定主義原則。

(時報資訊)