根據世界永續發展協會 （WBCSD） 2020年統計，全世界有超過600種ESG評比，ESG績效指標更是超過4,500個，ESG評比如雨後春筍般興起，反映了強烈的市場需求。特別是該些強調永續理念的機構投資人，尤其需要ESG評比，協助具體落實責任投資策略。然而，不同機構針對同一對象的評比結果卻常有落差，不僅讓投資人困惑，評比可否信賴更因此受到質疑。對此，具一致性、可比較的評比制度，應可縮小分歧，且將其應用於金融市場，能降低交易成本，有助於永續金融之推動。

實際上，國際兩大評鑑機構MSCI、Sustainalytics，給予電動車指標廠特斯拉截然不同的評價，前者是高於平均的A至AA評等，但後者卻落在30至40分的高風險區間，恰恰凸顯出ESG評比結果分歧的挑戰。類似這樣的例子坦白說不勝枚舉，也引發學術圈的熱烈討論，例如MIT研究就發現，目前市場上的主流評比，彼此間多僅有中度相關，資產管理公司美盛集團旗下研究部門，甚至認為關聯程度應當更低。

由於各評比參採樣本、評鑑方法不盡相同，結果各異其趣並不令人意外，只不過很多ESG金融商品係與評比連結，結果差異太大，恐連帶影響投資人的決策判斷。試想，一個秉持永續理念的投資人，竟無法清楚掌握投資標的之永續含量是高或低，豈不怪哉？

譬如近年來掀起熱潮的ESG主題ETF，每一檔所追蹤的ESG指數，其編製即須以ESG評比為基礎。但成分股篩選門檻，各家指數自有其獨門之道，單是MSCI就包含了5大類各具特色的ESG指數，遑論另有DJSI、FTSE等體系，永續含量的高低恐難以一概而論。百家爭鳴的結果，雖促成了ETF商品的多樣化發展，但投資人面對琳瑯滿目的投資選擇，卻也不免眼花撩亂，教人不知從何下手。

這也是為何歐盟急於制定「永續金融揭露規範」（SFDR） 的主因，要求基金商品必須使用一致標準揭露ESG資訊，被視為杜絕金融漂綠的第一道防線。以上面提到的ETF為例，在歐盟銷售的所有ESG主題ETF，皆已標示SFDR規範級別。當然，金融機構為了遵循SFDR，勢必得投注資源，依據分類標準去計算基金永續程度，不免增添法遵成本。甚至引起投資人憂慮，剷除漂綠之同時，是否也阻礙了ESG金融商品的創新？

回應這個問題，不妨以正面態度思考。類似SFDR要求的一致揭露標準，其實就是一種商品標籤，讓金融消費者一眼就能辨識投資標的之永續內涵，進而獲得較充裕的商品訊息，方便在商品之間相互比較，做出最適決策。更進一步地說，借此健全交易制度，消彌交易雙方的資訊不對稱，從而降低交易成本、提升交易效率，有利於交易規模的擴大。

而同樣的思維亦適用於機構評鑑，藉由一致性、可比較的機構ESG評比制度，讓社會大眾更容易一窺各家企業ESG績效良窳之全貌。惟如欲完整衡量機構ESG表現，所涵蓋面向理應力求廣泛多元，比方說，評鑑對象若是銀行，至少可從以下4個方向來思考。

首先是銀行的ESG實績，不論是永續相關產業的投融資金額、占比，抑或是ESG金融產品的創新研發。其次，風險管理向來是銀行經營之核心，風管架構需能有效辨識、評估、衡量與妥善回應ESG風險。再者，永續治理亦為不可忽略之課題，除了ESG資訊的揭露品質，ESG專責單位的位階、人員配置，以及在公司決策過程中所扮演的角色，皆可納入考量。最後，專業人才是促進銀行持續成長的根本，培訓如何順應ESG潮流，厚實行內員工的永續力，將是銀行能否順利往永續目標轉型之關鍵。

(時報資訊)