台灣維特斯（Vestas）9日表示，菱重維特斯（MHI Vestas Offshore Wind）已完成階段性任務，其中三菱重工出售其50％股權交棒給Vestas，成為台灣風機主要供應來源之一。

維特斯指出，將持續積極且專注發展本土供應鏈，透過與合作夥伴和政府的密切合作，完成離岸風電的本土化計畫。預期可為台灣風電產業帶來約新台幣85億元的經濟價值，若包含風機的安裝及運維，其經濟價值可望再增約158億新台幣，得以讓Vestas供應鏈能永續發展。

維特斯指出，之前維特斯前身的菱重維特斯（MHI Vestas Offshore Wind），從2018年進入台灣以來，已經與本地供應商合作將近20個零組件項目，不僅是唯一在台灣本土採購葉片、葉片材料、配電盤、扣件和電纜等的風機製造商，更攜手合作夥伴天力離岸風電公司，打造台灣第一個本土化風機葉片製造廠，欲在台灣生產離岸風場所需風機葉片，為台灣帶來新台幣43.8億元的經濟價值。

維特斯台灣區總經理Alex Robertson表示，台灣是個充滿挑戰成長潛力的市場，維特斯在台灣擁有顯著的陸域實績，再承接菱重維特斯不斷拓展的離岸風電本土化進程，讓業務領域完整而強大。

由於經濟部宣布，未來離案風電區塊開發將持續推動本土供應鏈，維特斯認為，台灣區塊開發選商規劃是公開透明且雄心勃勃，維特斯將持續推動台灣綠能產業發展，也有信心台灣能在2035年成為亞太第一大離岸風電市場。

(時報資訊)