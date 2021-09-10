西班牙風電開發商伊比德羅拉（Iberdrola）9日宣布正式進入台灣離岸風電市場，將在台灣開發三座風場，其潛力規模約達6GW。不只歐商，連日商、美商新進參與離岸風電市場者，都會陸續浮出檯面。

伊比德羅拉指出，預計在台灣開發的三大風場，分別為大中部離岸風電、果豐離岸風電，以及菊島離岸風電計畫。此三座風場分別坐落於台中、彰化與澎湖等台灣西部水域，其所選定之水域將橫跨固定式水下基礎與浮動式水下基礎等不同水深。

伊比德羅拉全球離岸風電事業總監David Rowland表示，台灣政府發展離岸風電的雄心，加上對這個市場的長期觀察，及一年多來的準備工作，促使該公司做出這個重大決定。

由於經濟部規劃2026年至2031年將釋出9GW裝置容量的區塊開發，後續累積至2035年有15GW裝置容量目標釋出，伊比德羅拉認為，台灣政府對於區塊開發離岸風電政策相當完備，因此瞄準此一龐大商機，已準備好將大中部離岸風電、果豐離岸風電，以及菊島離岸風電計畫這三個離岸風電計畫投入第三階段區塊開發。

伊比德羅拉指出，世界各國積極投入極具潛力的離岸風電開發，並尋求快速且具規模的建設，無論從氣候行動和經濟發展的觀點而言都是好消息。

伊比德羅拉認為，相比於固定式水下基礎，浮動式離岸風電潛力提供離岸風電持續成長與擴張的動能，該公司在台灣的開發將雙管齊下，評估在台開發固定式與浮動式離岸風電的可能性。

伊比德羅拉集團供應超過全球12個國家1億人口的用電，其再生能源與電網等商業活動更遍及全歐，包含西班牙、英國、葡萄牙、法國、德國、義大利與希臘、美國、巴西、墨西哥與澳洲。目前更邁向全球各國包括日本、愛爾蘭、瑞典與波蘭等。

(時報資訊)