為因應2025年大量再生能源併網發電，台電積極推動智慧電網與大數據應用，9日宣布投資逾15億元，將在彰化建置台電首座雲端資料中心，未來將百分之百使用來自彰化綠電，預計2024年完工運轉。

這是繼2013年Google在彰濱工業區設置亞洲最大資料中心後，台灣首座大型雲端資料中心進駐彰化。

台電首座雲端資料中心，9日舉行開工動土典禮。台電表示，為因應大量再生能源併網，積極發展智慧電網，「彰化雲端資料中心」即為當中關鍵基礎設施，智慧電網大數據分析運用，能更精準預測再生能源發電，有效調度電力，讓供電更穩定。

經濟部次長曾文生致詞表示，雲端資料中心動土，象徵台灣智慧電網建設邁入新階段，藉助智慧電網資訊分析及智慧化服務，成為強化電網的重要基石。

台電董事長楊偉甫則指出，台電利用雲端資料中心資訊智慧化服務，提高再生能源發電預測的精準度，讓電力調度更快速、更精準反應。透過智慧電表資料的分析，可以讓用戶了解、掌握自己用電型態，結合需量反應措施，讓更多用戶在尖峰時段參與節能，減少用電。

台電指出，彰化雲端資料中心除可儲存100萬TB以上的資料，相當台電80年的智慧電網大數據分析資料，更以國際資訊機房技術規範建置標準，運轉可靠度達99.982％，未來將大幅提升客服中心及民眾停電查詢等線上服務效率。

而彰化地區是再生能源發展重鎮，因此彰化雲端資料中心規劃採用100％彰化綠電，包含彰濱太陽光電場及離岸風電所生產電力。另建築物也採取美國綠建築協會的能源與環境設計領導認證、台灣黃金級綠建築標章，預計比台灣企業傳統機房減少約25％電力耗損，每年可省下700萬度電，並減少3,500公噸二氧化碳排放，相當於九座大安森林公園碳吸附量。

台電指出，彰化地區擁有充足太陽能及風能，是台灣優質再生能源場域。近年來台電已陸續在彰化推動彰濱太陽光電場及離岸一期風力發電，持續深耕綠能產業發展，而「彰化雲端資料中心」的建置，更將再生能源與智慧管理結合，成為電網穩定供電一大強心針。

(時報資訊)