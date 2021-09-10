行政院9日拍板翻修後的「生技醫藥產業發展條例」草案，針對CDMO（委託開發與生產）新藥納入租稅優惠，台灣東洋製藥董事長林全認為，政府不宜對特定經營模式給予獎勵，以免掛一漏萬，落人話柄。

林全認為，政府可以對有技術含量的研發給予獎勵，但對CDMO獎勵可能產生兩個盲點；第一，不是每個委託研發都一定有技術含量，難免有獎勵浮濫問題；第二，公司自行研發更有技術含量的項目，只是因為自行研發而不是委託研發卻得不到獎勵，這會對產業發展造成扭曲效果。

他說，其實最有技術含量的研發，往往都是公司自行研發，並由公司自己掌控，卻被排除在獎勵範圍之外，必然產生長期不利影響，尤其這次獎勵手段包含自然人投資抵減，是一劑猛藥，不可不慎。

林全表示，CDMO只是企業的經營模式之一種，政府不宜對特定經營模式給予獎勵，以免掛一漏萬，且落人話柄，這就是過去獎勵投資條例不能按產業別獎勵，應該按功能別獎勵的道理。

漢達總經理陳俊良表示，CDMO已蔚為風潮，台灣想要搭上這班列車，除了要有足夠的資金建廠外，最關鍵的是要找到利基性的技術和產品，否則現階段是很難和韓國等國際大廠競爭。他建議，台灣應建立CDMO國際平台與招商機制，迅速導入關鍵原物料供應鏈/製造基礎設施；並加速建立新冠疫苗相關技術平台，如mRNA、去活性病毒、腺病毒、重組蛋白等技術。

(時報資訊)