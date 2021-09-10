行政院會9日拍板《生技醫藥產業發展條例》草案，將生醫產業租稅優惠期間再延長十年至2031年底，並將新興生技領域如再生醫療、精準醫療、受託開發製造（CDMO）生技代工業，均納入租稅優惠適用範圍，及引領資金投入，強化留才攬才，培養新興科技護國群山，打造下個十年生技產業榮景。

工業局副局長陳佩利表示，過去生技條例，只有規範新藥、高風險醫材等，但這次修法納入生技醫藥產業，未來發展新劑型製劑、再生醫療、精準醫療、數位醫療等領域，都可讓生技產業可運用物聯網（IoT）產業優勢更加茁壯。

值得注意的是，東洋藥品董事長林全批評，現在新草案恐有獎勵浮濫問題與，且自行研發無法投抵。陳珮利說，自行研發部分早已有產創條例部分涵蓋，這次是給予生產製造支出的機械設備投抵的租稅優惠。

陳佩利強調，全球對於疫苗需求大，都希望產能能開出，爭取疫苗供應鏈落腳在自己國家內，當各國都在爭取，如果在這時間點沒有任何配備，如何在國際上投入競賽。

根據統計，生技產業去年營業額6,423億元，投資額達到697億元，現行條例將在今年底到期，新修正後將延長到2031年，這項法案將列本會期優先法案，應可望在年底通過上路。

行政院表示，這項修法從四大面向納入新興生技領域、鼓勵研發與製造並重、引領資金投入和強化留才攬才誘因，將企圖打造下個十年生技產業榮景。

納入新興生技領域方面，將精準醫療、再生醫療、數位醫療，及受託開發製造的生技代工業（CDMO），納入租稅優惠適用範圍。

為鼓勵研發與製造並重，提供生技產業研發抵減租稅優惠，未來研發支出投抵，限研發製造生技公司，抵減率為25％，每年最高抵減稅額50％。

為打造成國際生技醫藥訂單生產基地，這次為生醫產業新增採購生產製造全新的機械、設備或系統適用投資抵減，抵減率為當年度抵減5％，或可選擇分三年抵減3％，每年最高抵減稅額30％。

引入資金方面，除延續法人股東投資抵減，新增個人股東投資所得總額減除。這次明訂「個人投資」未上市櫃且成立未滿10年研發製造公司，或未上市櫃且成立未滿五年生技代工業，同公司投資金額100萬元以上，且持股滿三年，投資額50％將自所得總額減除，每年減除額度上限為500萬元。

另為強化留才攬才誘因，針對高階專業人員及個人技術投資人因獎酬、技術入股或認股權憑證取得的新股，經持有且任職或服務滿二年，可選擇取得股票時的時價或轉讓時的時價孰低者課稅。

(時報資訊)