我國8月契稅稅收為11.7億元，年減17.3％，土增稅稅收為84億元，年減8.6％，主要為疫情衝擊7月看屋潮與民俗月因素，影響契稅與土增稅等稅收。而8月房地合一稅收13.4億元、年增48.9％，關鍵在課稅標的增加、短期重稅範圍擴大。

房地合一稅年增近49％

土增稅為土地移轉後，國稅局針對持有人的土地公告現值漲價數額發單課稅，以買賣來說適用土增稅率10％～40％。契稅主要來源則為房屋買賣契約成立後30日內，買方需繳納房屋現值6％交易稅負。

我國契稅、土增稅6月起深受疫情衝擊，兩種稅收逐步下滑，土增稅從6月為93億元今年高點後逐月下降，7月91億元、8月降到84億元，契稅也從6月15億元高點逐月下滑，7月12億元、8月降到11.7億元。

從8月土增稅收而言，六都只有台北市17.3億元、年增33.5％，主要來自北市兩家老字號企業分別出脫長期持有的松山區（持有52年）與中正區土地（持有61年），光兩大土地移轉案就貢獻土增稅7.8億元，若扣除兩大個案，北市土增稅收為下滑兩成態勢，而其他五都8月土增稅收為年減0.4％～28.6％。而8月契稅受去年同月高基期因素，因此為年減態勢，六都僅台南市有大量法人廠房移轉與新建案交屋導致正成長，其他五都皆為負成長。

六都買賣移轉棟數統計也顯示，自6月2.5萬棟創今年單月高峰後，7月降至1.76萬棟、8月更只剩下1.67萬棟。房仲業者普遍認為6月統計是反映5月中以前的房市盛況；但7～8月移轉棟數統計則反映下半年房市受疫情、民俗月與房地合一2.0新稅制預期心理衝擊。

(時報資訊)