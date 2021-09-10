財政部9日公布8月稅收統計指出，證交稅收245億元，年增率67.5％，是連23紅，刷新史上最長紅紀錄，但台股波折，8月交易量比7月減少近三成，抑制8月總稅收年增3.8％，達僅1,324億元，未能再看到大幅成長。不過，累計前八月稅收達1兆9,360億元，創史上同期新高。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，因去年8月台股平均日成交值（2,718億元）、證交稅收146億元皆為低基期因素，因此今年8月證交稅收仍較去年同月成長、為連續23個月正成長，已超車1988年11月～1990年8月證交稅「連22紅」第二長紀錄，刷新歷史紀錄。

台股8月成交量萎縮

今年8月台股日均成交值為4,382億元（單月第五高），明顯較7月日均成交值6,523億元（史上單月新高）有所降溫，單月證交稅沒有再創新高，成交量也較7月下跌。但從累計數據來看，台股受惠今年上半年的海運股熱潮，累計前八月日均成交值仍有4,975億元，為歷年同期新高水準，帶動了 前八月證交稅收達1,953億元，提前改寫歷年新高紀錄，年增1.1倍，達全年預算目標的162.7％，早已提前達標。

惟對證交稅全年展望，陳玉豐認為，證交稅波動較大，從7月到8月就明顯感受到降溫趨勢，全年仍須觀察9月後股市發展。

另8月貨物稅達144億元、年增7.6％，主要為車市隨解封後國人用車需求回溫；營業稅受外銷退稅案件數與金額成長、年減29億元；綜所稅收年減26億元，主要受疫情影響延期召開股東會，導致現金股利較往年延後發放，影響股利扣繳稅款。

累計今年1～8月我國總稅收1兆9,360億元創歷史同期新高，較上年同期增加3,679億元，年增率23.5％，除總稅收與證交稅外，營所稅（4,638億元）、營業稅（3,202億元）、關稅（881億元）、房屋稅（815億元）、牌照稅（646億元）、遺產稅（217億元）皆創同期新高水準，表現頗佳。

全年稅收依舊樂觀

展望今年稅收，財政部估計可達全國總稅收預算數2兆4,385億元，包括中央稅收1兆6,785億元、地方稅收（含統籌稅款）6,680億元、中央特種基金920億元等目標，不至出現短徵。財長蘇建榮也表示，中央稅收估可超徵1,000億元。

財政部表示，近期疫情升溫導致民眾減少外出，包括娛樂稅、菸酒稅都出現下滑，惟國內9日宣布推出五倍券、好食券、動滋券等政策刺激內需消費，全年稅收仍為樂觀態勢。

(時報資訊)