受惠旺季需求增溫，品牌廠華碩除筆電出貨暢旺，主機板及顯示卡出貨亦同步回溫，拉抬其8月營收動能較7月大幅彈升超過兩成，並較去年同期增長逾5％，一舉刷新歷年同期新高。

華碩自結8月集團合併營收達454.68億元、月增23.46％，品牌合併營收為424.56億元、月增21％。累計前八個月集團合併營收則達3,272.84億元、品牌合併營收3,052.19億元，年增幅分別為37.65％、34.41％，寫下歷年來僅次於2007年同期的第二高。

華碩持續看好後市營運，預期隨旺季需求增溫、配置Windows 11作業系統的筆電新品上市，及供應鏈產出增加等利多帶動下，將推升9月及後續月份營收持續成長。

華碩甫於9月初，端出從高階的創作者ProArt系列、輕薄型Zenbook系列、商務ExperBook B5系列，到中高階主流機款Vivobook Pro等筆電全產品線新品，為第四季搶進Win 11正式上市後的升級換機潮備戰。

另一方面，華碩針對今年以來已有超過五成年增表現的電競產品線業務，也進一步透過「跨界出圈」的異業結盟策略，擴及更多不同目標族群。依華碩內部訂下全年筆電2,400萬台的目標出貨量中，電競筆電就占達400萬台。但若以業務比重估算，電競產品線貢獻度則高達四成。

雖預期歐美及其它疫苗施打率高的國家，下半年逐步解封的進程可能加快，不過華碩兩位共同執行長許先越及胡書賓皆認為，企業端因應返工需求及Win 11帶動的更新換機潮，將推動PC後市成長動能外，因混合式工作型態及數位學習等數位新生活趨勢將不會逆轉，而最具生產力的PC也將重新成為個人化的主力工具，並為接下來的PC市場帶來剛性需求。

華碩對今年度營運成長訂下雙位數的高標並未下修，針對2022年度也設下筆電出貨再增長兩位數的積極目標，顯現其對PC前景看法樂觀。

(時報資訊)

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