聯發科平板電腦、Chromebook晶片再添新成員，聯發科宣布推出迅鯤900T，產品採用6奈米製程打造，預期搭載迅鯤900T的平板電腦將於近期上市。法人指出，遠端商機不斷成長效應下，聯發科後續將有望持續受惠OPPO、Vivo及榮耀等品牌進攻平板電腦市場商機。

聯發科表示，迅鯤900T是聯發科技迅鯤系列行動計算平台的新成員，可應用在平板電腦、可攜式筆記型電腦等終端產品，搭載迅鯤900T的平板電腦將於近期上市。

據了解，近年行動計算裝置市場快速發展，消費者對平板電腦的功能和體驗需求也日趨多元化。聯發科指出，針對行動計算市場推出了迅鯤系列平台，整合計算、通信、多媒體、AI、遊戲、無線連接等多領域技術優勢，為行動計算裝置帶來強勁計算力和超低功耗特性，更進一步賦能裝置製造商，打造更加符合用戶和市場需求的利器。

聯發科表示，「迅」寓意快速、高效，「鯤」則意味著強大能量，聯發科技迅鯤系列今年已推出為旗艦平板電腦設計的迅鯤1300T，此次發佈的迅鯤900T將同樣為用戶帶來行若遊魚般的高性能體驗。

本次聯發科推出的迅鯤900T以6奈米先進製程打造，採用八核CPU架構設計，包含2顆Arm Cortex-A78和6顆Arm Cortex-A55，並搭載Arm Mali-G68 GPU和AI處理器人工智慧處理器（APU），可為裝置提供強勁的行動計算力。

至於在5G規格部分，則支援SA／NSA雙模組網，覆蓋5G Sub-6GHz全頻段全網通，支援5G雙載波聚合和VoNR服務等5G關鍵技術，結合聯發科 5G UltraSave省電技術，讓用戶在暢享高速5G網路的同時降低5G通信功耗，延長裝置續航力。。

目前聯發科迅鯤1300T已經獲得榮耀V7 Pro導入，並開始量產出貨，現在聯發科又再度推出迅鯤900T，將有望持續大啖平板電腦商機訂單。法人指出，由於平板電腦市場持續暢旺，因此中國智慧手機品牌廠紛紛鎖定這股商機，將陸續在下半年推出新款平板電腦，聯發科也順勢搶下這波訂單，後續將有機會攻入OPPO、Vivo及榮耀等平板電腦市場，替業績添上額外成長動能。

(時報資訊)

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