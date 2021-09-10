封測大廠日月光投控8月合併營收出爐，達504.50億元，創下單月歷史次高。法人指出，日月光投控受惠於傳統旺季，使封測及電子代工（EMS）業務產能呈現滿載水準，且在產能吃緊效應下，下半年營運將有機會呈現逐季創高的優異水準。

日月光投控公告8月合併營收達504.50億元、月成長8.5％，相較2020年同期明顯成長20.3％，這也是日月光投控2021年以來單月營收首度突破500億元關卡。累計2021年前八月合併營收達3,433.26億元、年增20.8％，改寫歷史同期新高。

據了解，由於全球半導體製造產能都呈現滿載水準，國際IDM大廠更是滿手訂單，並不斷擴大委外代工，在馬來西亞疫情使IDM大廠產能受到影響後，委外代工動作更加積極，使日月光投控訂單動能更加暢旺。

事實上，日月光投控集團營運長吳田玉先前就對外指出，長期來看IDM大廠的委外封測訂單趨勢已經確立，且客戶簽訂長約動作積極，部分合約已經放眼到2023年，顯示日月光投控接單表現相當亮眼。

雖然日月光投控已經陸續與客戶簽訂長約，但仍舊不影響漲價效益。

法人表示，由於封測原材料持續漲價，在產能滿載情況下，日月光投控下半年將有機會逐季調漲報價。

法人指出，由於第三季為半導體產業的傳統旺季，日月光投控受惠於此，使原先就接單動能相當強勁的封測業務，第三季產能利用率更維持在滿載水準，加上美系大廠新品效益，使日月光投控的EMS業務呈現旺季表現，加上封測漲價效益持續浮現，日月光投控下半年營運逐季創高可期。

整體來看，日月光投控將有機會受惠於封測產能需求暢旺效益，營運一路旺到2022年，且法人圈更預期，日月光投控全年營運將可望繳出優於半導體產業平均水準，代表日月光投控全年合併營收將至少達到年成長10％以上，且2022年將保持成長動能，業績將一路走高。

(時報資訊)

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