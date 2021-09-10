8吋晶圓代工廠世界先進公告8月合併營收達40.29億元，再度改寫單月歷史新高。法人指出，晶圓代工產能持續吃緊，成熟製程更是呈現全年滿載情況，預期世界先進下半年將受惠於漲價趨勢，加上產能有望再度小幅開出，單季營收將有機會逐季創下新高。

世界先進9日公告8月合併營收達40.29億元、月成長9.6％，創下單月歷史新高，相較2020年同期明顯成長44.7％。

累計2021年前八月合併營收達270.42億元、年增25.4％，改寫歷史同期新高。

法人指出，世界先進2021年以來受惠於驅動IC、電源管理IC及感測元件等客戶大力投片帶動下，使產能利用率皆呈現滿載水準，且進入下半年後，產能吃緊狀況依舊未緩解，使8月合併營收繳出亮眼成績單。

據了解，由於後續產能將一路吃緊，因此世界先進亦啟動擴產措施，目前桃園廠增加的8,000片可望在第三季底開出，另外新增的1.6萬片可望在2022年中左右到位，至於先前新購買的竹科L3B廠可望增加4萬片產能，不過產能到未時間並未確定。

由於世界先進後續將可望受惠於漲價及產能滿載效應，因此法人預期，世界先進下半年營運將有機會呈現逐季成長態勢，代表將可望逐季改寫歷史新高水準，推動全年繳出年成長逾兩成的優異成績單。

世界先進預估，以新台幣兌美元匯率27.7比1情況下，估第三季合併營收將落在115～119億元、季成長13.2～17.2％，平均毛利率將為44～46％區間，營業利益率介於32.5～34.5％之間。

除此之外，隨著台積電預計將在2022年起調漲成熟製程價格，業界預期，世界先進亦有望跟進調漲，除了價格可望持續上漲之外，在5G、電動車等客戶持續大力投片效應下，產能有機會維持在高檔水準，有望推動營運再締新猷。

(時報資訊)

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