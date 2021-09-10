巴克萊證券告別台灣市場五年後，最新傳出打算重回亞洲地區，研究團隊將重起爐灶，初步預計招募30～40人，若順利成軍將駐紮於香港，該團隊主要研究大中華地區各產業，但由巴克萊歐洲地區資深人員擔任部門主管。

巴克萊證券曾經二度「進出」台灣，第一次是1990年來台開設分行，主營銀行業務，於1995年退出台灣。2005年開啟第二次在台營運，當時台股電子股對全球資金吸引力展露鋒芒，巴克萊延攬陸行之、楊應超、陳衛斌組成「小虎隊」，堪稱外資券商全明星陣容，最為人所津津樂道。惟2016年因集團資源重整，退出台灣、南韓等亞洲市場。

外資圈人士分析，巴克萊此時傳出可能重回台股市場，理由應有以下四項：一是看到新興亞洲的發展潛力重新啟動，後疫情時期的重建商機有想像空間；二、台股半導體類股為全球重中之重，不能第一手掌握台灣半導體鏈的訊息，在全球產業投資上就會落後。

三、台股資金動能高昂，日成交金額動輒突破4,000億元，與過去單日僅千億元上下的成交量完全不可同日而語，市場胃納量明顯放大。四、儘管大陸紅色供應鏈近年對台股企業產生威脅，但高效能運算（HPC）、電動車、人工智慧（AI）等高端商機蓬勃發展，台股優質企業反而浮現新投資契機。

據悉，巴克萊透過人力資源管道，正在大中華市場求賢，初步鎖定各個產業研究的組長，諸如電子、消費、金融、互聯網等，先將團隊領頭羊找好，再來補齊下面的研究能力。據了解，巴克萊優先鎖定延攬的分析師多為中生代、具實績者，同時希望能具備與台灣、大陸市場較為貼近的「接地氣」特質。

巴克萊證券有望回歸台股市場，固然有機會重新擦亮在台招牌，然眼前的挑戰也不小，除需要前置準備、向主管機關申請等作業時間外，因台股資金量能變得更為龐大，外資市占前幾名長期被摩根士丹利、美銀、摩根大通等美系巨擘盤據，同為歐系的瑞銀與瑞信證券也非省油的燈，巴克萊將如何突圍，是中長期觀察焦點。

(時報資訊)