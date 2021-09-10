台股面臨Delta疫情、Fed減債、美政府恐有債務違約風險及電子訂單出現雜音等四大疑慮，股市寒風提前來襲，加權指數9日以17,304點作收、上揚33.84點，成交值卻萎縮至2,469億元，創去年12月28日以來新低量。

分析師表示，到底是「新低量必有新低價」或是「量縮止穩」，9日盤中低點17,122點將成多空對峙關卡。

台股9日早盤由空方掌控，一度大跌147.54點，台積電、世界等電子股下挫，由於殺盤無量，透露止跌訊號，護盤及當沖資金進場點火，台積電臨收盤前再度湧現3,248張買單拉抬，加權指數終結連三黑，惟成交值僅有2,469億元，創下近九個月以來新低量。

三大法人買賣超金額清淡，外資及自營商賣超6.38億元及5.06億元，投信回頭買超3.38億元。

信用交易呈資券同增，融資餘額9日小增1.95億元、融券增加1.7萬張，當沖比小幅回溫至46.81％。

第一金投顧董事長陳奕光認為，台股低量因尚有四大疑慮靜待釐清，多方資金寧願退場觀望也不急於拉抬作價，四大疑慮分別是Delta變種病毒是否會擴散及美國Fed即將縮減購債、美國政府10月恐面臨債務違約及電子業前景雜音等疑慮未除，其中美國財政部長葉倫警告，若國會無法通過提高債務上限，10月美國政府關門違約風險再起，市場擔憂影響美股表現。

陳奕光表示，今年台股大戶資金輪番介入驅動IC設計、貨櫃航運股，豐厚的獲利入袋後，大戶資金明顯已縮手，主因政策加強監管，降低當沖意願，既使台股本波從8月20日反彈1,300餘點，大戶資金也興致缺缺，台股場內僅剩下外資、套牢的散戶及零星當沖資金，低量環境下，台股頸線16,893點不能再跌破，一旦失守將會回測前低16,283點。

群益期貨協理許績慶則表示，交易量沉悶不但出現在台股，甚至連美股、商品期貨等也是相同情況，因個股或商品漲跌不連續，投資人賺錢的難度越來越高，遂退場觀望，量能要重新歸隊，才會出現「有量才有價」的走勢。

德信證券自營部副總吳文彬認為，台股9日量縮上漲，到底是新低量必有新低價，抑或是量縮止穩，未來三天的行情相當關鍵，9日盤中低點17,122點成多空分水嶺，一旦失守，恐將回測前低16,248點。若行情量縮止穩，則有機會續向前高17,600點挺進，惟往上套牢壓力區沉重，量能不宜再縮。

(時報資訊)

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