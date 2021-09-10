新竹房價「跳躍式」狂飆，根據7月起上路的預售屋實價揭露，坤山建設高鐵站前大案「坤山央央」，高樓層最高成交單價達每坪58.2萬元、新家華建設「致家人」亦達每坪52.2萬元，新竹指標建案成交單價，相繼站上5字頭；除此之外，昌益建設的「昌益馥邸」、富宇建設的「富宇御琚」，最高成交單價也逼近5字頭大關。

建案每坪單價坐五望六

近來各官方、民間機構的房價調查均顯示，新竹房價過去一年多來呈現驚人漲幅、堪稱北台灣最強，過去首購產品單價2、3字頭、豪宅產品最高觸及4字頭的房價水位，全面向上提升。

過去長年以來新竹房市僅有半畝塘建設以「都市造山」為概念的「若山」一至三期的系列產品，能觸及5字頭成交價天花板，去年「若山三期若蒔山」高樓層創下每坪61.4萬新竹房市天價記錄後，也有愈來愈多建案單價「坐5望6」。

豪宅建商坤山建設推出的大坪數案「央央」上半年推案籌備期間，開價每坪近60萬元，即引發市場關注，根據預售屋實價登錄顯示，該案7月二戶高樓層18樓的成交價分別達58.2萬、58.1萬元；此外，在地知名建商新家華建設在光埔重劃區推出的「致家人」高樓層，亦有最高每坪52.2萬元成交價。

擁有高所得買盤支撐

住宅週報社長陸敬民指出，在台股持續高檔、半導體產業暢旺，且地價、建材工料雙漲，再加上擁有高所得買盤支撐，近一年多來，新竹房價漲勢相當強勁，未來新竹市以及竹北市精華地段、具有高知名度的建商所推出的新建案，每坪站上5字頭可能成為常態。

在這波房價大漲下，新竹地區也有不少精華地段預售案單價站上4字頭、向5字頭叩關，位於竹北喜來登商圈的「昌益馥邸」最高成交價達每坪49.8萬、竹北縣治三期的「富宇御琚」最高成交價達每坪49.7萬元。

(時報資訊)