高雄左營海軍勵志新村舊址的眷改土地總共12,871坪標售，吸引華友聯、永信建設、以及興富發三大建商搶進造鎮，興建六批共2,592戶大樓住宅，2018年興富發和華友聯預售「悅誠」和「i世界」（果貿一期）時，每坪開價16萬元到19萬元，銷售中的永信建設「翡翠流域」每坪27到35萬元，明年329預售開賣的華友聯「果貿二期」，開價每坪33萬到35萬元，等於是4年上漲一倍，成為區域開發的傳奇之一。

華友聯「果貿三期」9日動土，華友聯董事長陸炤廷指出，華友聯總共標得左營海軍勵志新村舊址眷改土地5,302坪，從2018年4月開始預售「果貿一期」，也就是案名「i世界」的大樓，當初開價每坪16萬元到18萬元之間，目前除了部份三房和店面，已接近完銷，預定明年5月到6月間完工、交屋。

他說，目前興建中的「果貿二期」共有497戶，產品規劃二到四房、坪數約23到47坪，預定明年329檔期推出預售，預估銷售價格約每坪33到35萬元，「果貿二期」可望在2024年第一季完工，總銷約65億元。

至於9日動土的「果貿三期」，因為規劃屬於大坪數，所以總戶數只有220戶，陸炤廷表示，「果貿三期」未來的銷售時機未定，有可能結構銷售，也有可能完工之後再銷售。

他指出，左營海軍勵志新村舊址眷改生活圈，能夠吸引建商和消費者進駐，主要是在中華路平面化及台鐵地下化之後，該區可無縫連結美術館特區生活圈、以及綠園大道，距離最熱鬧的漢神巨蛋商圈，也不到10分鐘車程，到高鐵車站只要約12分鐘，也可融入三鐵共構的左營高鐵生活圈。

上揚國際建築團隊二處副處長林毅表示，2018年3月開賣的興富發「悅誠」，總銷約48億元，現已完銷交屋，當初預售時平均每坪18到20萬元，現在新屋換手成交平均22到23萬元。

永信建設集團在該區則有二個建案，一個是由永信建設興建、銷售中的「翡翠流域」，另一案則是該集團的關係企業吉松建設所投資，吉松建設的建案規劃二到四房、坪數大約落在25到53坪，預計2022年上半年完工銷售。

永信建設發言人陳怡均表示，「翡翠流域」每坪售價介於27到35萬元，去年下半年完工之後就銷售至今。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意