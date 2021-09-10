兆豐金9日舉行第二季法說會，其中房貸為首的不動產相關放款成長力道受矚目。兆豐金控總經理胡光華指出，兆豐銀房貸已連續19個月雙位數成長。至6月底止，兆豐銀房貸年增22％、兆豐銀土建融放款年增4.5％、房貸為首的消金業務年增19.3％，且除了台灣市場，兆豐銀也將進軍海外如日本、菲律賓、泰國、柬埔寨等國的房貸業務及土建融。

房貸業務連月高成長，兆豐金分析，主要是房地合一2.0上路前有節稅潮湧現，進而推升交易量，加上兆豐銀積極爭取整批分戶房貸。

但對下半年房貸成長，兆豐看法則相對保守，兆豐銀總經理蔡永義指出，因為銀行法第72條之2的上限、加上疫情，還有房地合一稅2.0上路的效應，下半年消金業務成長可能放緩。

兆豐銀上半年放款成長率達6％，除了房貸之外，中小企放款成長7.6％，也是重要領頭羊；對下半年放款動能，兆豐金認為，將由半導體、綠能、5G投資領銜帶動資金需求。

此外，兆豐銀信貸餘額6月底止已較去年同期成長四成以上，在財管業務帶動之下，手收成長率同期也成長29 .3％，財管業務已占整體手收43％，至於外界矚目的兆豐銀財管2.0業務，兆豐銀指出，目前已有50戶開戶，總資產共110億以上。

胡光華指出，接下來將以五大方向來強化兆豐銀行的獲利動能，包括鞏固企金業務核心利基、擴大金融市場的資金操作及投資規模、深耕國際化布局並擴展海外業務、持續強化各項消金業務、建立事業群間協銷跨售合作、引介及分潤制機制。

兆豐金預期美國聯準會2023年後才會升息、幅度約2碼；對此，兆豐銀投資將朝降低債券投資的存續天期、拉高股票投資標的殖利率水準因應。

(時報資訊)

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