全球疫情一波波，使得原已邁向復甦的經濟再添變數，主要央行升息恐延後，市場普遍認定，央行23日舉行的第三季理事會，政策利率還是會維持不動，甚至未來一年也沒有調高的機會，股市等因利率正常化產生的風險趨近於零，企業借款也暫不必擔心成本提高。

央行在2020年3月第一季理事會調降政策利率1碼（0.25個百分點），重貼現率降至1.125％的新低，接下來至今年6月第二季理事會也連續第五季續凍，市場預期本季同樣不會調整，甚至未來一年也不會動，至明年底可能「連11凍」。

銀行主管認為，央行總裁楊金龍一向強調，台灣是小而開放的自由經濟體，無法置身全球景氣之外。這也代表美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）、日本央行（BOJ）及大陸人行等大型經濟體未全面升息前，台灣不會、也沒有條件開出第一槍。

楊金龍先前表示，經濟大國透過QE（量化寬鬆）大肆印鈔救經濟，台灣沒有實施QE的條件，但透過公開市場操作，調節市場流動性，更具穩定金融市場資金供需極有效率的工具。市場解讀，這代表政策利率的升降僅具宣示意義，重貼現率並無法充分反應市場實質長短率的結構。

也就是說，在市場資金供需正常且健康的運作下，央行政策利率的升降，就是一個指引的作用。銀行主管強調，除非通膨大幅衝高，及經濟持續過熱，持續且大幅度升息，才會顯現有效的緊縮效應。因此，就經驗預期，Fed啟動升息後，央行才會同步或延後一季反應跟進。

(時報資訊)